Forró embala São João de Caruaru, “o maior do mundo”

Desde 25 de abril, Caruaru, cidade do Agreste pernambucano a cerca de 150 quilômetros da capital Recife, respira ares de festa junina. Foi nessa data que a programação oficial do São João teve início. Além do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, conhecido como Pátio do Forróque abrigar o maior dos palcos musicais, o público também aproveita as atrações em polos culturais espalhados principalmente pelo centro da cidade. Pelo corredor onde a festa se concentra, é possível encontrar um público diverso, formado por pessoas de todas as idades, especialmente famílias, que aproveitam a festa desde o início da tarde até a madrugada, principalmente nos fins de semana. O forró, em suas várias vertentes, é o carro-chefe da festividade, mas há espaço também para outros gêneros musicais.

Na noite da última sexta-feira (13), Dia de Santo Antônio, uma multidão se reuniu para os shows de Tarcísio do Acordeon e do cantor baiano Léo Santana no Pátio do Forró. Já no Polo Azulão, espaço dedicado à música alternativa, o público presente na festa dançou com a Banda de Pífanos de Caruaru e também cantou em uníssono os hits da cantora Vanessa da Mata, que incorporou um sanfoneiro à sua banda e apresentou em versão forró canções como “Amado” e “Ainda Bem”.

A cantora Vanessa da Mata durante apresentação no Palco Azulão, no centro de Caruaru (PE). Foto: Tomaz Silva/Agência

Entre os que acompanhavam o show de Vanessa com atenção estava o casal formado pelo enfermeiro Tiago Martins Eloi e pelo técnico de enfermagem Helandio Martins. Moradores de Fortaleza (CE), o casal apaixonado por música e cultura sempre sonhou em conhecer o autointitulado “o melhor e maior São João do Mundo”. Decidiram a viagem de última hora no começo da semana e se surpreenderam com o que viram.

“Não imaginava o tamanho, a proporção. Achei muito organizado. Gostei muito da divisão de cada palco tocando uma coisa, achamos uma surpresa! A gente veio para o Léo Santana, e quando chegamos aqui descobrimos que também tinha show da Vanessa da Mata, que é uma diva para a gente. Está maravilhoso”, disse Tiago.

No entanto, segundo eles, o veredito final sobre qual é, de fato, o melhor São João só será conhecido após a ida do casal a Campina Grande, na Paraíba, neste fim de semana.

O casal Helandio lima Eloi Martins e Thiago Martins Eloi aguardam o show da cantora Vanessa da Mata, no palco Azulão. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Morador de Brasília, o artista Marcos Teixeira Alves também acompanhava as atrações ao lado da amiga, a cuidadora Lídia Alves, que vive na cidade há mais de vinte anos. A amizade, mesmo recente, rendeu convite para o São João com hospedagem garantida, um presente bem-vindo já que nessa época do ano os preços dos produtos e serviços disparam na cidade.

“Aqui tem todos os estilos de forró que você imaginar, é uma loucura!”, comentou Marcos. Para Lídia, apesar das mudanças na rotina proporcionadas pelo evento e da chegada de milhares de visitantes à cidade, esta é a melhor época do ano. “Para quem mora em Caruaru, o São João é o nosso Carnaval!”.

Os amigos Brigitte Bovary, Lidia Alves, Marcos Alves e Merciane Kiara durante apresentação da Banda de Pífanos de Caruaru no palco Azulão, Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A programação do São João de Caruaru segue até o dia 28 de junho. Neste sábado (14), se no palco principal Vitor Fernandes, Raphaela Santos, Lambasaia e Mano Walter. No domingo é a vez de Fael Mariz, Batista Lima, Bell Marques e Zé Vaqueiro. A TV Brasil e a Rádio Nacional transmitem os shows deste fim de semana em Caruaru e Campina Grande no programa especial “Arraiá do Brasil” a partir das 21h30.

