Projeção do PIB da Paraíba continua a maior do país em 2024, segundo estudo econômico

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A nova projeção do Produto Interno Bruto (PIB) indica que a Paraíba crescerá de 4,8% para 6,8%, o que representa a maior taxa de expansão entre todos os estados do país, de acordo com a revisão do estudo “Resenha Regional de Assessoramento Econômico” do Banco do Brasil. Em maio deste ano, o estado também registrou a maior previsão de crescimento entre os estados brasileiros, de acordo com o mesmo estudo.

Ainda segundo a projeção, a taxa de crescimento da Paraíba é mais que o dobro da média nacional para este ano (3%) e também superior à da Região Nordeste (3,4%). No ranking das projeções de maiores crescimentos econômicos para 2024, além da Paraíba, estão os estados do Tocantins (5,8%), Amapá (5,8%) e Rio Grande do Norte (4,4%).

Na Paraíba, o PIB de Serviços concentra a maior força da economia, e a expectativa é que o estado finalize o ano com um crescimento de 7,2%, enquanto a média do Brasil será de 3,3% e a do Nordeste, de 3,8%.

Ainda em relação ao setor de serviços, o estudo destaca no estado investimentos em infraestrutura, especialmente nas BR-116 e BR-230, consideradas cruciais para o escoamento de produtos, além de projetos hídricos, como o Canal Acauã-Araçagi, inaugurado em 30 de agosto, que deve beneficiar o desenvolvimento da agricultura familiar.

No PIB da Indústria, a Paraíba, com uma expansão de 5,6%, também terá uma média superior à do Brasil e à do Nordeste, cujas previsões de crescimento são de 3,4% e 5,0%, respectivamente.

Já no PIB agropecuário, o setor paraibano terá uma taxa de crescimento de 6,7%, enquanto o Brasil (-1%) e o Nordeste (-2,2%) apresentam projeções de queda.