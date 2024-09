Crystal Palace x Leicester City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (14/09)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Crystal Palace x Leicester City acontece hoje, HOJE (14/09) às 11 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Crystal que tentará a vitória em seu território.

Prévia: Crystal Palace x Leicester City – Previsão, Notícias da Equipe e Escalações

No próximo sábado, Crystal Palace e Leicester City entram em campo em busca da sua primeira vitória na Premier League da temporada 2024-25. As duas equipes, que acumulam apenas um ponto cada após três jogos, encontram algum alívio na EFL Cup, onde ambos conquistaram vitórias significativas.

Análise do Jogo

Crystal Palace e Leicester têm encontrado dificuldades para se destacar no início desta temporada. Apesar de perder Michael Olise para o Bayern de Munique, o Palace conseguiu manter Eberechi Eze e Marc Guehi, e ainda conta com Jean-Philippe Mateta, que levou seu talento de artilheiro para as Olimpíadas, além de Adam Wharton controlando o meio-campo. No entanto, esses talentos não foram suficientes para evitar derrotas nas duas primeiras rodadas da Premier League contra Brentford e West Ham United.

Após a vitória por 4-0 sobre o Norwich City na EFL Cup, o Palace mostrou sinais de recuperação ao empatar em 1-1 com o Chelsea, com Eze marcando o gol do empate. Atualmente, a equipe ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, uma posição incômoda que pode melhorar com uma vitória em casa no próximo jogo.

Já o Leicester City, com um desempenho similar ao do Palace, também soma apenas um ponto em três jogos na Premier League. Após um empate promissor contra o Tottenham na estreia, o Leicester sofreu duas derrotas seguidas, ambas por 2-1, contra Fulham e Aston Villa. Apesar das derrotas, o time se mantém positivo pelo fato de ter marcado em todos os jogos desta temporada.

O Leicester nunca venceu um jogo em que sofreu o primeiro gol nesta temporada, e, historicamente, nas duas últimas temporadas em que sofreu o primeiro gol nos quatro primeiros jogos, a equipe foi rebaixada. Além disso, o Palace tem o histórico de ser o time que mais venceu o Leicester na Premier League.

Notícias das Equipes

O Crystal Palace pode contar com quatro novos jogadores que podem fazer suas estreias neste fim de semana: Matt Turner, Maxence Lacroix, Trevoh Chalobah e Eddie Nketiah. No entanto, o novo reforço Chadi Riad está fora devido a uma lesão no joelho, e Rob Holding foi afastado da equipe após um desentendimento com o técnico Oliver Glasner. Adam Wharton, que ficou de fora da seleção Sub-21 da Inglaterra este mês, deve estar disponível para o jogo, enquanto Matheus Franca segue em recuperação de uma fratura nas costelas.

Do lado do Leicester, os novos atacantes Jordan Ayew e Odsonne Edouard são destaques, mas Edouard não poderá jogar por estar emprestado do Palace. Patson Daka e o goleiro Jakub Stolarczyk continuam fora devido a lesões, e Jamie Vardy, com seis gols marcados contra o Palace em jogos anteriores, lidera o ataque dos Foxes.

Possíveis Escalações

**Crystal Palace (3-4-2-1):**

Henderson; Chalobah, Guehi, Lacroix; Munoz, Wharton, Doucoure, Mitchell; Eze, Kamada; Mateta.

**Leicester City (4-2-3-1):**

Hermansen; Justin, Vestergaard, Faes, Kristiansen; Ndidi, Winks; Fatawu, Buonanotte, Ayew; Vardy.

Previsão

Ambas as equipes têm mostrado fraquezas defensivas nesta temporada, e nenhum dos goleiros deve sair com uma folha limpa no sábado. No entanto, com o Crystal Palace reforçado por suas novas contratações e mostrando uma recuperação no desempenho contra o Chelsea, a previsão é de uma vitória dos donos da casa por 3-1.

