Salão do Artesanato Paraibano é aberto nesta sexta (13) em João Pessoa

Será aberto nesta (13) o 35° Salão do Artesanato Paraibano, em João Pessoa. O lugar é aberto ao público e deve funcionar entre 15h e 22h todos os dias da semana, até 5 de fevereiro, na orla de Cabo Branco.

O tema do 35° Salão do Artesanato Paraibano é “Artesanato Indígena”, mostrando toda a riqueza cultural dos primeiros habitantes do país. A proposta é apresentar ambientes e detalhes que façam o publico mergulhar na cultura indígena, segundo os organizadores da edição.

Serão 3,6 mil metros quadrados de área, onde 537 artesãos paraibanos devem expor e vender obras de renda renascença, macramê, crochê e outros materiais, produzidas em várias regiões do estado. Os produtos expostos são feitos com materiais da própria natureza.

A entrada no salão é gratuita. Os organizadores pedem apenas que a população leve um quilo de alimento não perecível, que serão doados para instituições filantrópicas.

