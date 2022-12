PALPITE Croácia x Brasil ONDE VER AO VIVO E ESCALAÇÕES COPA DO MUNDO DO CATAR, HOJE (09/12) – BOLA ROLANDO

A partida Croácia x Brasil, acontece hoje, HOJE (09/12) às 12 hs . A COPA DO MUNDO DE 2022, seguem empolgando o amante por futebol. A partida é válida pelas Quartas de final da Copa do Mundo Catar de 2022 e vale vaga para a próxima etapa da COPA. A competição conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, como podem ser vistas ao final deste artigo.

PALPITE BRASIL X CROÁCIA

12:00 Croácia x Brasil Quartas de final – SPORTV e GLOBO – ao vivo aqui

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES E ESCALAÇÕES Croácia x Brasil

O Brasil é o favorito nas casas de apostas, aliás, é também o favorito para vencer a Copa do Mundo da Fifa de 2022. Entretanto, este será um jogo muito apertado e cabe lembrar que a Croácia é vice-campeã do mundo, apesar de estar com elenco completamente alterado, daquele que perdeu a final para a França por 4×2. A situação é muito clara, a Croácia venceu apenas um jogo na Copa do Mundo, em uma goleada contra a fraca seleção do Canadá. Já o Brasil é pouco vazado, normalmente e acabou perdendo uma partida, mas cm o time reserva.

Em nosso palpite, entendemos que o Brasil deve mesmo vencer, sem levar gols. A seleção deve ter força máxima, exceto por Alex Sandro, que deve ser substituído por Danilo, que já jogou a última partida nesta posição. Brasil ganha com mais de 1,5 gols e sem levar gols, essa será nossa aposta.

Croacia Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic

Brasil Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison

PALPITES OITAVAS DE FINAL

12:00 Croácia 0 x 2 Brasil Quartas de final 16:00 Holanda 1 x 2 Argentina Quartas de final

Depois que Ivan Perisic anulou um gol de Daizen Maeda no primeiro tempo, as duas nações foram forçadas para a prorrogação e depois para os pênaltis, mas o Checkered Ones prevaleceu na disputa de pênaltis com o goleiro Dominik Livakovic defendendo três dos quatro pênaltis do Japão para ajudar o time de Zlatko Dalic reservar o seu lugar nos últimos oito.

A Croácia não é estranha ao drama no mais alto nível do futebol internacional, já que foi levada para a prorrogação em sete das últimas oito partidas eliminatórias em grandes torneios desde que terminou em terceiro em sua primeira Copa do Mundo em 1998.

Quatro das últimas cinco partidas eliminatórias da Croácia na Copa do Mundo foram para a prorrogação e três delas viram o Checkered Ones triunfar nos pênaltis – uma derrota por 4 a 2 para a França na final de 2018 é a única vez nesta sequência em que uma eliminatória jogo envolvendo a Croácia foi decidido em 90 minutos.

Dalic e companhia estão invictos em seus últimos 10 jogos internacionais e perderam apenas um de seus últimos 20 jogos em todas as competições desde a Euro 2020, mas esta sequência impressionante deve ser testada por um time brasileiro que voa alto para a disputa de sexta-feira fora do atrás de seu melhor desempenho no torneio deste ano no Catar contra a Coreia do Sul.

O estilo brasileiro e a arrogância a que os torcedores de futebol de todo o mundo estão acostumados quando assistem aos pentacampeões mundiais foram exibidos na segunda-feira, quando o time de Tite abriu caminho para as quartas de final graças a uma vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul em os últimos 16.

A Seleção chegou a uma vantagem de quatro gols nos primeiros 36 minutos com Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá no placar, antes de um impressionante gol de consolação de Paik Seung-ho dar aos torcedores sul-coreanos algo para comemorar na final. 15 minutos.

Richarlison já havia marcado o gol do torneio com um esforço acrobático na fase de grupos, mas agora ele tem outro em seu nome ao finalizar um gol de equipe escandalosamente habilidoso que simboliza o futebol brasileiro e prova porque o time de Tite tem credenciais para ir até o Catar.

O Brasil está esbanjando confiança no momento e se prepara para a sétima partida consecutiva das quartas de final da Copa do Mundo, mas desconfia do recorde recente nesta fase da competição. A Seleção foi eliminada nas quartas de final em três das últimas quatro Copas do Mundo, perdendo para o trio europeu França, Holanda e Bélgica em 2006, 2010 e 2018, respectivamente.

Desde que derrotou a Alemanha por 2 a 0 na final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil perdeu cada uma das últimas cinco partidas eliminatórias contra nações europeias na competição. No entanto, a Seleção nunca perdeu em quatro encontros anteriores com a Croácia, enquanto a derrota por 1 x 0 na fase de grupos para Camarões na semana passada é a única derrota em seus últimos 19 jogos internacionais, o que é um bom presságio para o confronto de sexta-feira.

Onde assistir Croácia x Brasil ao vivo e online nesta HOJE (09/12) às 12 hs

As partidas da Copa do Mundo do Catar serão exibidas para o Brasil pelo grupo Globo de TV. Parte das transmissões será feita em TV aberta, como a abertura da maior competição que o planeta já viu, a Copa do Mundo do Catar. Também os jogos do Brasil serão televisionados ao vivo para toda a rede Globo. Por outro lado, TODOS os jogos da Copa serão transmitidos pelos canais SPORTV, em canal fechado.

O SPORTV, inclusive, preparou uma cobertura completa com mais canais ao vivo. Serão 4 canais na TV fechada, que transmitirão todas as partidas da Copa do Mundo do Catar. O MRNews e Maá Agora, sites do mesmo grupo também fará uma cobertura completa dos jogos com as narrações, escalações e palpites das partidas.

Fique atento em nossos sites para acompanhar tudo que rola na Copa do Mundo do Catar de 2022 e torça para o Hexa do Brasil.

