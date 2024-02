Laterais paraibanos, Hugo e Pedro Lima se destacam por Botafogo e Sport em 2024

No sábado (10), contra um tima da sua terra, o Treze, Pedro Lima completou sua quarta partida como titular e ainda marcou seu segundo gol como profissional, fechando a vitória do Leão, de virada, por 3 a 1, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Quem são os dois laterais paraibanos?

HUGO

Hugo Gonçalves Ferreira Neto

22 anos

natural de João Pessoa

está no Botafogo-PB desde 2019

na base, jogou ainda pelo Corinthians

na Paraíba, defendeu o Auto Esporte-PB, na base

PEDRO LIMA

Pedro Henrique Cardoso de Lima

17 anos

natural

o Sport é o único clube da sua carreira

nunca defendeu um clube na Paraíba

