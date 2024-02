Prefeitura de João Pessoa promove festa carnavalesca para acolhidos do Projeto Chega Junto

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), realizou uma festa carnavalesca, neste domingo (11), para os acolhidos do Projeto Chega Junto e também para os profissionais que fazem parte deste programa social que acolhe pessoas em situação de rua e com algum tipo de dependência química. O evento teve um cardápio variado com salgadinhos, doces, frutas, bolo, decoração com tema carnavalesco, além de música, danças, brindes e muita alegria.

“O Projeto Chega Junto é uma unidade familiar, portanto, nas datas comemorativas faço questão de comemorar em grande estilo. É uma questão de merecimento para os usuários, na festa há diversão, lanches especiais e brindes. É perceptível o cuidado da equipe e o amor em cada detalhe, o resultado disso a gente sente no comportamento deles, esta também é uma forma de mostrar que eles merecem esse cuidado, essa atenção”, explicou Teresa Urbano, diretora do Programa Chega Junto.

Animados, os acolhidos se divertiram e agradeceram pelo momento. Lucas Santos é um dos acolhidos do Projeto Chega Junto e agradeceu o momento festivo ressaltando o bom comportamento de todos e as comidas oferecidas.

“Tivemos um carnaval excelente, animado com música e comidas gostosas, estou de barriga cheia, todos os meus irmãos aqui também se comportaram, mostramos que merecemos todo esse amor, só quero aqui agradecer a toda essa equipe que nós chamamos de família” destacou Lucas Santos.

O Projeto Chega Junto é coordenado pela Prefeitura de João Pessoa através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb). Atualmente o programa tem a capacidade de atender até 30 acolhidos.

“O Chega Junto conta com uma casa que oferece abrigo, refeições diárias, cursos profissionalizantes, assistência à saúde e apoio familiar de maneira integrada, mas aqui nós vamos além do que oferece qualquer programa social de acolhimento, nós abraçamos de fato cada história que chega aqui, que vem com a iniciativa de mudar de vida, de construir uma nova história. Nosso acolhimento é humanizado, mas baseado em regras, disciplina e muito amor, celebramos cada data, assim como o carnaval e cobramos comprometimento por parte dos acolhidos” disse João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania.

Celebrar as datas festivas é também uma forma de trabalhar a questão do merecimento e afeto para os acolhidos que fizeram questão de agradecer pelo momento.

“Eu faço parte da família Chega Junto e participei da festa, ganhei tudo que tinha direito, até uma caneca colorida e to muito feliz, esse carnaval foi massa, assim como todas as outras datas, aqui eles comemoram dia dos pais, natal e outras datas, me sinto de verdade em família, só tenho a agradecer” disse João Carlos, acolhido pelo projeto.

“Faço parte também dessa obra e me sinto feliz em ter uma festa assim em harmonia, pois nas ruas eu só vivi momentos de tristezas e humilhações e aqui na família Chega Junto eu sou tratado com amor e respeito” explanou João Delosmar, outro integrante do projeto.