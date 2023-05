Trabalho e renda

Cícero Lucena abre segundo dia do Feirão da Empregabilidade

18/05/2023 | 10:00 | 63

O prefeito Cícero Lucena abriu, na manhã desta quinta-feira (18), o segundo dia de trabalhos no Feirão da Empregabilidade, que acontece desde quarta-feira (17) no Espaço Cultural. O evento organizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), pretende colocar em contato empresas com vagas disponíveis e pessoas em busca de emprego. No primeiro dia 1.100 trabalhadores foram encaminhados, expectativa que se repete para esta quinta-feira.

“Estamos fazendo a ponte com as empresas e capacitando este grupo para que possam se apresentar melhor na busca pelo emprego. Temos parcerias com diversos órgãos, empresas e universidades e assim estamos conseguindo que mais pessoas conquistem seus empregos, possam cuidar de suas famílias com dignidade e trazer a oportunidade de dias melhores”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

Ao todo, o Feirão reúne 30 empresas, que oferecem 45 tipos de funções. No primeiro dia 1.100 pessoas foram encaminhadas. Entre os parceiros estão o Sebrae-PB, Fecomércio, CDL João Pessoa, TRT-PB e Governo do Estado.

De acordo com a secretária do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, a ação vai além da intermediação. “Em alguns casos preparamos o currículo das pessoas aqui no local, orientamos sobre como se posicionar durante a entrevista, técnicas para reduzir o nervosismo e melhorar a oratória, além de cursos, oficinas e palestras possíveis graças à parceria com universidades”, explicou.