Em ação criada pela Ampla, Pitú reconhece os Pituzeiros do Ano

Sem sombra de dúvida, a Pitú é reconhecidamente uma LoveBrand e esse reconhecimento do público será homenageado com o Troféu Pituzerios do Ano, uma ação criada pela Ampla para toda a nação pituzeira. O objetivo é reconhecer o carinho e engajamento dos consumidores que interagiram e divulgaram a marca de forma espontânea com a marca em 2022.

“Após o sucesso que tivemos em um conteúdo que foi trabalhado no final de 2021, que atingiu mais de 3 mil comentários de forma orgânica e centenas de compartilhamentos, resolvemos embarcar de vez na brincadeira e criar essa ‘homenagem’ a esse público tão fiel e participativo nas ações da marca. Mais que um prêmio, a ideia é provocar um grande motivo para se fazer a resenha com Pitú”, afirma Manuel Cavalcanti, CCO da Ampla.

O pituzeros do Ano é dividido em três categorias: “Esse Dia Foi Resenha!”, que reconhece a melhor foto ou vídeo, individual ou em grupo, curtindo a resenha com Pitú; “Casalzinho Resenha”, para a melhor foto de casal/casamento em que aparece Pitú ou o tema casamento; e “Estilo é Pra Quem Tem”, para a melhor foto com item de vestuário Pitú (bonés, camisas, short, entre outros itens), “Tudo de forma bem divertida e irreverente, como são a Pitú e os putuzeiros”, acrescenta Cavalcanti.

“Este será mais um motivo para que o pituzeiro, que já tem mania de resenha, faça um brinde. Para nós, da Pitú, é motivo de orgulho essa relação que nosso consumidor tem com a marca. O que importa para ele é fazer a resenha, celebrando sempre a grandiosidade dos momentos”, defende Rômulo Soares, gerente comercial da Pitú

“A Pitú é, hoje, uma das maiores LoveBrands do País. Temos um consumidor que não somente aprecia a bebida, mas que é um embaixador da marca, um pituzeriro. Nada mais justo que reconhecê-lo por isso e em uma resenha nacional”, conclui Maria Eduarda Ferrer, gerente de Marketing da Pitú.

A Pitú foi o primeiro cliente da Ampla e segue com a agência há mais de 46 anos. O atendimento engloba a comunicação publicitária em todas as frentes offline e online, para os produtos Pitú, Pitú Cola, Vitoriosa, Pitú Gold, Pitú Limão e Vodka Bolvana.

Ficha técnica

CRIAÇÃO:

Manuel Cavalcanti

Amin Melo

Lenivaldo Leni

Ana Victória

Rosemberg Freire

PRODUÇÃO

Dayane Rosas

PLANEJAMENTO E SOCIAL INTELLIGENCE

Eduardo Breckenfeld

Thiago Diniz

Phelipe Menezes

Rony Petherson

ATENDIMENTO

Alessandra Pires

Daniela Koury

William Borges

APROVAÇÃO

Maria Eduarda Ferrer – Gerente de Marketing Nacional Pitú

Rômulo Soares – Gerente Comercial Nacional Pitú

Camila Esposte

