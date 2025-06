Jovem com doença rara comemora aniversário em casa de shows após 10 anos internada: ‘maravilhoso’

Natanielly comemorou os 21 anos em casa de shows de João Pessoa – Foto: Hospital Universitário.

A juventude está muito associada como sendo um período de descobrimento, novas experiências e muita diversão na vida de várias pessoas. No entanto, essa fase da vida também traz vários impedimentos, por diversos motivos, inclusive por problemas de saúde. É o caso do que acontece com a jovem Natanielly Ferreira, que recém completou 21 anos, que trata de uma distrofia neuromuscular, uma doença rara, que realizou o sonho de comemorar o aniversário dela em uma casa de shows de João Pessoa, após 10 anos internada para tratar da condição.

Nas comemorações, que aconteceram no último domingo (8), ela reuniu amigos e familiares que a acompanham no tratamento que é feito no Hospital Universitário Lauro Wanderley de João Pessoa e, enfim, conseguiu comemorar o aniversário que tanto queria na Priscylla’s Hall, famosa casa de shows da capital paraibana.

Como consequência da distrofia neuromuscular, a jovem tem o físico prejudicado, afetando tarefas como locomoção e alimentação. As funções cognitivas são preservadas, mas ajuda de famíliares e amigos são necessários no cotidiano de Natanielly.

O Jornal da Paraíba conversou com a jovem sobre o sonho realizado e como essa comemoração marca uma vitória sobre a doença que a acomete.

A vontade de comemorar o aniversário

A ação foi promovida pelos residentes multiprofissionais de Saúde da Criança e do Adolescente do HU e contou com o apoio da direção da casa de shows. E uma das residentes, Ana Clara Oliveira, que participaram dessa montagem, conta que toda a festividade foi pensada a partir de uma intenção antiga dela.

“A paciente sempre demonstrou interesse em conhecer a casa de shows, assim como sair para passeios em geral, pois sua rotina é sempre a mesma no hospital. Então, em uma reunião, decidimos tentar o contato com a PH. Eles se sensibilizaram com a história de vida dela e decidiram nos apoiar nesta ação”, disse.

O apoio da casa de shows

Quando os residentes do hospital entraram em contato com a direção da PH, contaram com a surpresa da similaridade da história de Natanielly e também da filha do proprietário do local, que dá nome a casa de shows. Priscylla, filha de Josenilton Cirne, dono do espaço, tratou por muitos anos de uma doença degenerativa e faleceu aos 26 anos.

“Quando buscávamos um nome para a casa de shows, sugeri batizá-la com o nome da minha filha, como forma de manter viva sua presença entre nós. Priscylla, mesmo com suas limitações, amava dançar. E foi justamente por isso que esse projeto nos tocou tão profundamente”, compartilhou o proprietário.

“Estava tudo maravilhoso”

Natanielly comemorou a festa e também o quão foi especial para ela aquele momento. Ela disse que tinha de tudo no local, assim como esperava. Ela ressaltou que na festa também foi embalada pelas músicas do cantor Luan Santana, na qual ela é fã.

“Eu gostei de tudo. Tudo estava maravilhoso. Tinha que ter músicas do Luan Santana, sou muito fã dele. O que eu mais gostei da festa foram as músicas, eu gosto muito de músicas. A decoração achei maravilhosa. Foi legal estar com a família, com o pessoal do hospital. Me senti feliz e ao mesmo tempo nervosa. Era muita coisa”, contou.

