Thaciano decisivo, Matheus Cunha iluminado e Arthur Cabral polêmico

O “Expresso Paraíba” de hoje destaca os brilhos de dois paraibanos nos gramados pelo mundo e a polêmica de um outro. Afinal, os conterrâneos Thaciano, meia do Bahia, e o atacante Matheus Cunha, do Wolverhampton, desfilaram grandes exibições nos últimos dias, enquanto Arthur Cabral, do Benfica, protagonizou polêmica em Portugal.

Thaciano: o destaque da semana no Expresso Paraíba

Numa grande atuação diante do Atlético-MG, o paraibano Thaciano foi o grande nome do Bahia na imponente vitória contra o Galo de Belo Horizonte. O meia contribuiu com duas assistências e um gol. Dessa forma, selando a permanência do Tricolor de Aço na elite do futebol brasileiro. O jogador foi nome importantíssimo de Rogério Ceni nas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

Matheus Cunha segue voando no Wolverhampton

Na Inglaterra, quem segue desfilando grandes exibições na Premier League é o paraibano Matheus Cunha, que dessa vez anotou o gol de empate para o Wolverhampton contra o Nottingham Forest; 1 a 1. Nos últimos cinco jogos, o atacante dos Wolves marcou três gols e contribuiu com duas assistências. Essa é a melhor fase do jogador desde que desembarcou na Terra do Rei.

Arthur Cabral em polêmica

Já o fim de semana para o atacante Arthur Cabral não foi dos melhores no Velho Continente. Depois de o Benfica empatar em 1 a 1 com o Farense, o centroavante protagonizou um gesto obsceno aos torcedores benfiquistas, o que gerou diversas críticas nas redes sociais. Posteriormente, o jogador pediu desculpas também em suas redes sociais.