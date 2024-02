Cícero Lucena entrega nova cozinha e refeitório do Complexo Hospitalar de Mangabeira

Depois de uma nova estrutura do setor de urgência clínica e UTI, com mais 30 leitos, e a ampliação do Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), o Complexo Hospitalar de Mangabeira ganhou uma nova cozinha e refeitório. Os dois espaços foram entregues pelo prefeito Cícero Lucena, nesta sexta-feira (9), e fazem parte de uma ampla requalificação que a unidade hospitalar vem recebendo da Prefeitura de João Pessoa, em menos de seis meses, para garantir um atendimento mais eficiente e com olhar humanizado, tanto para o usuário do serviço quanto para os profissionais de saúde.

Durante solenidade, ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra, a primeira-dama Lauremília Lucena e várias autoridades, o gestor elencou outros avanços na Saúde da Capital, como a requalificação de 50 equipamentos de saúde, a exemplo de Unidades de Saúde da Família, Policlínicas, Centro de Imagem e melhorias no Hospital do Valentina e UPA de Cruz das Armas. Cícero citou, também, a eficiência que fez zerar a fila de quem precisa de atendimento de hemodiálise, os mais de 1.500 procedimentos do Hospital Santa Isabel, entre outros serviços. O prefeito ainda projetou obras em curso para a construção de 10 novos USFs e a ampliação de 40 equipes de saúde da família para acabar com áreas descobertas na cidade.

“Estamos cumprindo com o nosso compromisso de cuidar da nossa cidade em todos os itens – e a Saúde é algo fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Então, nada melhor do que ter um equipamento que corresponda às expectativas das pessoas – não só nas suas instalações, nos seus equipamentos, mas, principalmente, aquilo que há de mais importante, que são os trabalhadores. Que eles possam, com sua competência, fazer uma saúde humanizada, respeitando e cuidando com carinho das pessoas. Também é muito bom poder contar com parcerias como o Governo do Estado, a Câmara Municipal, criar novos programas para enfrentar todas as dificuldades que nós temos enfrentados na saúde”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, disse que a Prefeitura de João Pessoa avança para fazer o Complexo Hospitalar de Mangabeira se tornar referência para toda Paraíba. “Aqui, já foram reformados a emergência, já foi entregue um novo parque tecnológico para o centro de imagem, com tomógrafo, radiografia digital, ecocardiograma, ultrassom. Neste hospital já foram climatizadas todas as enfermarias. Antes não existia uma climatização. E agora nós estamos entregando o maior refeitório e cozinha do estado da Paraíba, para transformar definitivamente esta casa numa casa à altura do que o povo de uma pessoa merece”, afirmou o secretário.

Eficiência e atendimento humanizado – Com a requalificação dos novos espaços, a cozinha e refeitório terão capacidade para servir 1.500 refeições diárias, num ambiente mais acolhedor e confortável para 160 pessoas. As obras realizadas no local incluem a recuperação de toda a rede de esgoto, aplicação de cerâmica, revestimento nas paredes, climatização e, ainda, foram adquiridos novos equipamentos, seguindo todas as normas da Vigilância Sanitária.

“Uma cozinha que nunca fora reformada, uma cozinha antiga, insalubre, que toda vez que a Vigilância Sanitária chegava aqui, ela fazia várias recomendações e nunca se conseguiu mudar. E você pegar essa cozinha, fechar, lacrar, e você construir uma nova cozinha, novo refeitório, climatizado, sonorizado, isso vai gerar respeito ao paciente, respeito ao funcionário, você tem como cobrar aos funcionários que a comida seja feita com um processo muito mais rigoroso, muito mais organizado, que realmente cria uma expectativa no paciente”, explicou o diretor geral do CHM, Alexandre César.

Dentro da requalificação do Complexo Hospitalar de Mangabeira, a Prefeitura também realizou as seguintes intervenções:

Nova estrutura de urgência e UTI – Recuperação e modernização do setor de urgência clínica, que contempla as áreas verde, amarela, laranja, vermelha e UTI, totalizando 30 novos leitos. Revestimento cerâmico das paredes, do piso, climatização, revisão elétrica e troca das divisórias. Além de equipamentos como tomógrafo, radiografia digital, ecocardiograma e ultrassom.

Pasm – Ganhou dois novos consultórios psiquiátricos, uma sala de triagem para acolhimento do paciente e da família, novos leitos nas enfermarias de estabilização, uma enfermaria de observação, espaço para atendimento às famílias, espaço de lazer, além de mais comodidade com climatização dos ambientes e novas camas.