Uso de adoçantes pode aumentar risco de diabetes e doenças cardiovasculares, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou na segunda-feira (15) uma nova diretriz onde recomenda que adoçantes sem açúcar não sejam utilizados em dietas de controle de peso. Segundo a OMS, pesquisas sugerem que estes adoçantes não trazem benefícios a longo prazo em adultos ou em crianças, e que o uso prolongado pode aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, podendo, ainda, aumentar a mortalidade entre os adultos.

“Substituir açúcares livres por adoçantes sem açúcar não ajuda no controle de peso a longo prazo. As pessoas precisam buscar outras maneiras de reduzir a ingestão de açúcares livres, como consumir alimentos com açúcares naturais, como frutas, ou alimentos e bebidas sem açúcar”, diz Francesco Branca, diretor de nutrição e segurança alimentar da OMS.

Ainda de acordo com a OMS os adoçantes sem açúcar não têm valor nutricional, e a recomendação vale para todas as pessoas, exceto quem já tem diabetes pré-existente e para produtos de higiene pessoal, como cremes dentais, cremes para a pele e medicamentos.

Adoçantes sem açúcar mais comuns citados pela OMS

Acesulfame de Potássio;

Aspartame;

Advantame;

Ciclamatos;

Neotame;

Sacarina;

Sucralose;

Estévia e derivados de Estévia.

A recomendação da OMS não se aplica a açúcar de baixa caloria e álcool de açúcar, os chamados Polióis, como eritritol e xilitol, por exemplo.

