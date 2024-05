A Associação Atlética da Pessoa com Deficiência da Paraíba (AAPD-PB) disputa o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas Sub-23, que será realizado em Niterói, no Rio de Janeiro. A competição terá uma semana de duração, com início neste domingo (26) e vai até o dia primeiro de junho.

AAPD-PB foi para o Rio de Janeiro com uma comissão de 12 atletas e três dirigentes. Reprodução

Na edição de 2023, a AAPD-PB conquistou o terceiro lugar da competição. Na ocasião, a equipe paraibana foi superada pela Associação dos Deficientes Físicos e Mental de Arapiraca (ADFIMA-AL). No entanto, a organização da Paraíba finalizou a sua participação com um saldo positivo, acumulando três vitórias e duas derrotas.

AAPD-PB disputa o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas Sub-23 2024

Após realizar a sua preparação na Vila Olímpica Parahyba, a AAPD-PB embarcou para o Rio de Janeiro com 15 integrantes em sua comitiva, sendo 12 atletas e três dirigentes.

A equipe paraibana está alocada no Grupo B da competição, que ainda conta com três equipes: All Stars Rodas — do Pará —, Leões Castro — do Paraná — e ADFIMA — de Alagoas. O campeonato, em si, é organizado pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, que também contará com times de São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os jogos da competição, inclusive, serão transmitidos pelo canal da CBBC TV, no YouTube.

Apesar do torneio ter início no domingo (26), a AAPD-PB estreará apenas na segunda-feira (27), contra o All Stars Rodas. Na sequência, na terça-feira (28), o time paraibano encara os Leões de Castro, às 17h30. O último confronto da fase de grupos será contra a ADFIMA-AL, na quarta-feira (29), às 14h30.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.