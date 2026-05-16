Prefeitura de João Pessoa promove Dia D de Multivacinação e reforça a importância da prevenção

A Prefeitura de João Pessoa promove, neste sábado (16), o ‘Dia D’ de Multivacinação com uma grande mobilização de saúde voltada à atualização da caderneta vacinal de toda a população e para a prevenção contra a Influenza. A ação acontecerá em todas as salas de vacina da Capital que funcionam nas unidades de saúde da família (USF), policlínicas municipais e Centro Municipal de Imunização, das 8h às 12h, além de quatro pontos móveis estrategicamente distribuídos pela cidade, que funcionarão até as 16h, ampliando o acesso da população.

O chamamento é direcionado também às pessoas que integram os grupos prioritários da campanha contra a gripe, diante do baixo índice de cobertura vacinal registrado até o momento. De acordo com dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), a vacinação entre crianças, idosos e gestantes em João Pessoa está em 23,50%.

“Pedimos a adesão das pessoas para essa campanha e orientamos que a população já deixe separados um documento com foto, Cartão SUS e caderneta de vacinação e busque um serviço mais próximo para receber as doses necessárias. Observe também as anotações no cartão de vacinação no caso de dose de reforço”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A campanha contra a gripe segue até o próximo dia 30 e tem como meta atingir 90% de cobertura vacinal entre os públicos prioritários. A Prefeitura de João Pessoa reforça que a imunização é fundamental para reduzir casos graves, internações e mortes causadas pela Influenza, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. A vacina disponibilizada protege contra Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, sendo considerada uma das formas mais eficazes de prevenção da doença.

Público-alvo – Os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS) são crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais. Também fazem parte do público-alvo povos quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua, professores, profissionais das forças de segurança e das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, além de pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais. A relação inclui ainda funcionários dos Correios, população privada de liberdade, trabalhadores do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Dados epidemiológicos – Os dados epidemiológicos reforçam ainda mais a importância da vacinação. Segundo informações do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, do Ministério da Saúde, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza em João Pessoa cresceram significativamente nos últimos anos. Após um período de baixa entre 2019 e 2021, os registros aumentaram a partir de 2022, com pico em 2025, quando foram contabilizados 132 casos. Em 2026, até o momento, já são 529 notificações e 318 casos confirmados, número superior ao observado no mesmo período do ano passado.

Os óbitos também preocupam. Em 2022 foram registradas 29 mortes por Influenza em João Pessoa. Já em 2025, apesar do aumento expressivo no número de casos, houve 19 óbitos. Em 2026, 15 mortes pela doença já foram confirmadas, a maioria dos casos são de pessoas acima de 60 anos.

“O cenário analisado sugere maior circulação do vírus e reforça a importância da adesão da população à vacinação para redução de casos, agravamentos e óbitos”, completou o chefe da Seção de Imunização do Município.

Documentação necessária – Para receber a vacina é importante apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação. Pessoas com comorbidades devem apresentar também laudo ou comprovante da condição clínica.

Locais e horários dos serviços neste Dia D:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 8h às 12h

(Exceção da USF Cruz das Armas III)



Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 12h



Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 12



Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 8h às 16h



Shopping Sul – Bancários

Horário: das 10h às 16h



Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: das 9h às 16h.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: das 10h às 16h