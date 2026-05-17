‘JPB1 na Rua’ chega a Alhandra com mais de 20 serviços e música

Quadro vai acontecer na praça São Sebastião, no bairro de Oitizeiro. Divulgação

O ‘JPB1 na Rua’ chega neste sábado (16) ao município de Alhandra, na Região Metropolitana de João Pessoa. Esta será a quinta edição da temporada 2026 do quadro, que vai levar mais uma vez diversos atendimentos

O local escolhido é a praça São Sebastião, no bairro do Oiteiro. O evento vai ocorrer em parceria com a Prefeitura de Alhandra, com a oferta de mais de 20 serviços, entre eles atendimento médico, corte de cabelo, agendamento para emissão de RG e feira de artesanato.

Este ano, o projeto já esteve nos bairros de Oitizeiro e Valentina, em João Pessoa, e também no município de Queimadas, no Agreste do estado.

O evento também terá como atração musical o ‘Forró Pesado’, trio de forró da região. A ação começa às 9h e será transmitida dentro do JPB1, a partir das 11h45.

Como ter o ‘JPB1 na Rua’ em meu bairro?

Para sugerir uma edição do ‘JPB1 na Rua’ em seu bairro, basta acessar o aplicativo da Rede Paraíba, o ‘Rede On’.

O ‘JPB1 na Rua’ contará com os seguintes serviços de forma gratuita para a população