domingo, maio 17, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

‘JPB1 na Rua’ chega a Alhandra com mais de 20 serviços e música

admin1

Quadro vai acontecer na praça São Sebastião, no bairro de Oitizeiro. Divulgação

O ‘JPB1 na Rua’ chega neste sábado (16) ao município de Alhandra, na Região Metropolitana de João Pessoa. Esta será a quinta edição da temporada 2026 do quadro, que vai levar mais uma vez diversos atendimentos

O local escolhido é a praça São Sebastião, no bairro do Oiteiro. O evento vai ocorrer em parceria com a Prefeitura de Alhandra, com a oferta de mais de 20 serviços, entre eles atendimento médico, corte de cabelo, agendamento para emissão de RG e feira de artesanato.

Este ano, o projeto já esteve nos bairros de Oitizeiro e Valentina, em João Pessoa, e também no município de Queimadas, no Agreste do estado.

O evento também terá como atração musical o ‘Forró Pesado’, trio de forró da região. A ação começa às 9h e será transmitida dentro do JPB1, a partir das 11h45.

Como ter o ‘JPB1 na Rua’ em meu bairro?

Para sugerir uma edição do ‘JPB1 na Rua’ em seu bairro, basta acessar o aplicativo da Rede Paraíba, o ‘Rede On’.

O ‘JPB1 na Rua’ contará com os seguintes serviços de forma gratuita para a população

  • Alistamento militar dos jovens
  • Sala do Empreendedor
  • Orientação para empreendedores
  • Atendimento médico
  • Atendimento de enfermagem
  • Atendimento odontológico
  • Atendimento nutricional
  • Avaliação de fisioterapia
  • Testagem rápida
  • Atualização da caderneta de vacinação
  • Atendimento de regulação
  • Atualização do Cartão SUS
  • Feira de Artesanato da Mulher
  • Atualização do Cadastro Bolsa Família
  • Serviços de manicure
  • Corte de cabelo masculino e feminino
  • Design de sobrancelhas
  • Atendimento do CRAS
  • Atendimento do CREAS
  • Parque infantil
  • Pula-pula
  • Escorrego
  • Animador infantil
  • Distribuição de pipoca
  • Distribuição de algodão doce
  • Cadastro do PMAAF
  • Entrega de sementes de milho
  • Cadastro para horas de trator
  • Casa da Cidadania
  • Agendamento para emissão de RG
  • Agendamento para Carteira de Trabalho
  • Agendamento para CPF
  • Doação de mudas
  • Orientação sobre educação ambiental

Você pode gostar também

Duas novas equipes competem nos jogos do Circuito Pessoense de e-Sports

admin1

Cícero Lucena recebe prefeito de Teresina e apresenta ações realizadas na Prefeitura de João Pessoa

admin1

risco do vírus para o Brasil é baixo; entenda

admin1