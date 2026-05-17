‘JPB1 na Rua’ chega a Alhandra com mais de 20 serviços e música
O ‘JPB1 na Rua’ chega neste sábado (16) ao município de Alhandra, na Região Metropolitana de João Pessoa. Esta será a quinta edição da temporada 2026 do quadro, que vai levar mais uma vez diversos atendimentos
O local escolhido é a praça São Sebastião, no bairro do Oiteiro. O evento vai ocorrer em parceria com a Prefeitura de Alhandra, com a oferta de mais de 20 serviços, entre eles atendimento médico, corte de cabelo, agendamento para emissão de RG e feira de artesanato.
Este ano, o projeto já esteve nos bairros de Oitizeiro e Valentina, em João Pessoa, e também no município de Queimadas, no Agreste do estado.
O evento também terá como atração musical o ‘Forró Pesado’, trio de forró da região. A ação começa às 9h e será transmitida dentro do JPB1, a partir das 11h45.
Como ter o ‘JPB1 na Rua’ em meu bairro?
Para sugerir uma edição do ‘JPB1 na Rua’ em seu bairro, basta acessar o aplicativo da Rede Paraíba, o ‘Rede On’.
O ‘JPB1 na Rua’ contará com os seguintes serviços de forma gratuita para a população
- Alistamento militar dos jovens
- Sala do Empreendedor
- Orientação para empreendedores
- Atendimento médico
- Atendimento de enfermagem
- Atendimento odontológico
- Atendimento nutricional
- Avaliação de fisioterapia
- Testagem rápida
- Atualização da caderneta de vacinação
- Atendimento de regulação
- Atualização do Cartão SUS
- Feira de Artesanato da Mulher
- Atualização do Cadastro Bolsa Família
- Serviços de manicure
- Corte de cabelo masculino e feminino
- Design de sobrancelhas
- Atendimento do CRAS
- Atendimento do CREAS
- Parque infantil
- Pula-pula
- Escorrego
- Animador infantil
- Distribuição de pipoca
- Distribuição de algodão doce
- Cadastro do PMAAF
- Entrega de sementes de milho
- Cadastro para horas de trator
- Casa da Cidadania
- Agendamento para emissão de RG
- Agendamento para Carteira de Trabalho
- Agendamento para CPF
- Doação de mudas
- Orientação sobre educação ambiental