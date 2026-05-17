Alunos da Rede Municipal participam das Olimpíadas Brasileiras de Foguetes, Astronomia e Astronáutica

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa participaram até está sexta-feira (15) dos lançamentos de foguetes dentro da 20ª Olimpíada Brasileira de Foguetes (ObaFog) e também da prova teórica da 29ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Os lançamentos aconteceram na Estação Cabo Branco – Ciências, Cultura de Artes, no Altiplano.

Os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) participaram do nível 3 onde os foguetes são feitos com garrafa PET e ar comprimido e precisam alcançar no mínimo uma distância de 90 metros. Estes foguetes são lançados obliquamente e movidos pela pressão de ar inserido manualmente pelos respectivos participantes.

Arthur Kevin Nóbrega dos Santos, aluno do 7º ano da Escola Municipal Quilombola Professora Antônia do Socorro Silva Machado, lembra que em 2025 o foguete alcançou apenas 65 metros, mas que este ano estava mais confiante.

“Eu cheguei com uma grande expectativa porque eu fiz um foguete mais bem preparado e com uma melhor estrutura. O resultado é que agora eu alcancei a marca de 160 metros ultrapassando as minhas expectativas e da minha equipe”, disse com alegria.

O foguete de Arthur também contou com o trabalho dos alunos Ryan Raphael Fernandes da Silva e Ezequiel Júnior Silva Paredes.

Amanda Omar, professora de Artes, e o professor Igor Pontes, professor de Ciências, estão a frente desse trabalho na Escola Municipal Quilombola Professora Antônia do Socorro Silva Machado.

A professora Amanda Omar já faz parte deste projeto desde 2023 e falou sobre a importância da participação dos alunos em mais um ano. “É extremamente importante, é satisfatório a gente ver que os alunos estão aprendendo fora da sala de aula, estão aprendendo na prática, estão construindo foguete e estão conseguindo também aplicar isso na prova teórica da OBA, onde a gente já conseguiu medalha de ouro, prata, bronze, além de menção rosa”, destacou a professora.

Ednaldo Soares da Silva é aluna da Escola Municipal Ativa Integral Analice Caldas. Ele participou pela primeira vez da ObaFog e falou sobre esta experiência. “Meu foguete passou dos 90 metros. Foi muito bom. Eu caprichei bem direitinho e fiz ele com as cores do Flamengo”, falou com alegria.

OBA – A prova será constituída de 7 perguntas de Astronomia e 3 de Astronáutica. No campo da Astronomia os alunos precisam saber rotação, pontos cardeais, coordenadas geográficas, estações do ano, marés, solstícios, equinócios, zonas térmicas, horário de verão, corpos celestes, origem e desenvolvimento da Astronomia, além de outros conteúdos.

Já no campo da Astronáutica os alunos estudaram sobre conquista do espaço, a exploração de Marte, o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio, além de conteúdos como o corpo humano no espaço, os foguetes Saturno, Ariane, Soyuz, Próton e os atuais das empresas privadas, tipo SpaceX, entre outros assuntos.