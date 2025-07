Prefeitura divulga lista de selecionados no programa Apoio Universitário para 2025

A lista com os nomes dos selecionados no processo seletivo do programa municipal Apoio Universitário para o ano de 2025 foi publicada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial do Município e no aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Os nomes podem ser acessados pelo link: https://bit.ly/Selecionados2025

Os aprovados devem entrar no aplicativo João Pessoa na Palma da Mão, no ambiente do programa Apoio Universitário para envio dos dados bancários da conta onde receberão o pagamento do auxílio. Entre os dias 21 e 31 de jullho, deverão que comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social, no Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, das 8:30 às 14:00 para assinarem o termo de compromisso junto ao Apoio Universitário. No dia 13 de agosto acontece a palestra obrigatória para os novos beneficiários.

O programa, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, é voltado para alunos do Ensino Superior em vulnerabilidade social que estejam matriculados em instituições públicas ou privadas, visando fornecer apoio financeiro para que possam viabilizar a sua graduação. O investimento é de mais de R$2,2 milhões anualmente, com recursos próprios da Prefeitura de João Pessoa. Atualmente o programa beneficia 800 alunos.

No edital deste ano foram oferecidas 300 vagas, sendo 200 destinadas para alunos cujas famílias estão cadastradas no CadÚnico e são beneficiadas pelo Bolsa Família, outras 100 vagas são para selecionados que estejam inscritos no CadÚnico e a família não recebe o Bolsa Família, além de 10% das vagas totais voltadas para pessoas com deficiência.

Os estudantes que são contemplados com o Bolsa Família recebem o apoio municipal com o valor correspondente a um sexto do salário mínimo vigente (R$253). Já os que estão apenas no CadÚnico e não são contemplados pelo Bolsa Família, recebem o Apoio Universitário correspondente a um terço do salário mínimo vigente (R$506).

Para maiores informações e elucidação de dúvidas, o programa disponibiliza três canais de contato, sendo eles, o (83)996407294 (Whatsapp) e o telefone fixo (83)32135354, ambos com atendimento em dias úteis, das 8h às 14h e o endereço de e-mail, [email protected].