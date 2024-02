QUE HORAS COMEÇA BBB24 E TELA QUENTE?

Por MRNews



Segunda-feira, 26/02/2024: Uma Jornada na Programação da Rede Globo

Na era digital, onde o streaming e as mídias sociais dominam o entretenimento, a televisão ainda mantém seu lugar cativo na rotina de milhões de brasileiros. Neste artigo, exploraremos a programação da Rede Globo para a segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, desde o amanhecer até as primeiras horas da madrugada.

04:00 – Hora Um

O dia começa cedo para os telespectadores que optam por iniciar sua jornada com o jornalismo do “Hora Um”. Com apresentação dinâmica e análises aprofundadas, o programa traz as principais notícias do Brasil e do mundo, preparando o público para o dia que se inicia.

06:00 – Bom Dia Praça

Com a proximidade do horário comercial, o “Bom Dia Praça” entra no ar, trazendo informações locais e regionais, além de prestação de serviços e previsão do tempo para as diferentes regiões do país. É o momento em que as comunidades se conectam com a emissora e entre si.

08:30 – Bom Dia Brasil

O “Bom Dia Brasil” assume o comando da programação matinal, levando aos telespectadores uma visão abrangente dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Jornalismo sério e análises aprofundadas marcam este programa que é referência na televisão brasileira.

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

A manhã ganha um toque leve e descontraído com o “Encontro Com Patrícia Poeta”. Entre entrevistas, debates, atrações musicais e dicas de comportamento, o programa busca entreter e informar, mantendo o público conectado com as últimas novidades.

10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga e Louro José assumem o comando do “Mais Você”, trazendo receitas deliciosas, entrevistas com personalidades e dicas para o dia a dia. Com uma mistura de entretenimento e utilidade, o programa conquista a audiência de todas as idades.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

A hora do almoço se aproxima e o “Praça TV – 1ª Edição” traz as últimas notícias regionais, mantendo o público atualizado enquanto se prepara para o restante do dia.

13:00 – Globo Esporte

Os amantes do esporte têm seu momento de destaque com o “Globo Esporte”. Comentários, entrevistas e os principais destaques do mundo esportivo nacional e internacional fazem deste programa uma parada obrigatória para os aficionados por esportes.

13:25 – Jornal Hoje

O “Jornal Hoje” assume o comando da tarde com uma visão completa das notícias do Brasil e do mundo, trazendo análises aprofundadas e reportagens especiais sobre os temas mais relevantes do momento.

14:45 – Mulheres de Areia

O clássico da teledramaturgia brasileira, “Mulheres de Areia”, entra no ar, transportando os telespectadores para um mundo de romance, intrigas e emoções. Uma história atemporal que continua conquistando novas gerações.

15:25 – Sessão da Tarde – Annie

Na Sessão da Tarde, a magia do cinema invade as telas com o clássico “Annie”, uma história encantadora que diverte e emociona pessoas de todas as idades.

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

Os fãs de novelas têm encontro marcado com “Paraíso Tropical” na sessão “Vale a Pena Ver de Novo”. Intrigas, paixões e reviravoltas marcam esta trama que conquistou o público em sua exibição original.

18:25 – Elas Por Elas

O horário nobre se aproxima e o “Elas Por Elas” traz histórias inspiradoras de mulheres que enfrentam desafios e superam obstáculos em busca de seus sonhos. Um programa que celebra a força e a determinação feminina.

19:10 – Praça TV – 2ª Edição

O “Praça TV – 2ª Edição” traz as últimas notícias regionais, preparando o público para o encerramento do dia e as novidades que virão pela frente.

19:40 – Fuzuê

Com muita música e descontração, o “Fuzuê” anima as noites dos telespectadores, trazendo os sucessos do momento e convidados especiais para agitar a programação.

20:30 – Jornal Nacional

O “Jornal Nacional” assume o comando da noite com uma visão completa e aprofundada dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Com credibilidade e imparcialidade, o telejornal mantém o público informado sobre os fatos mais relevantes.

21:20 – Renascer

A novela “Renascer” entra no ar, transportando os telespectadores para um universo de emoções e dramas, onde amor, ambição e redenção se entrelaçam em uma trama envolvente.

22:25 – Big Brother Brasil 24

O reality show mais famoso do Brasil, “Big Brother Brasil 24”, assume o controle da noite, levando os telespectadores para dentro da casa mais vigiada do país. Emoção, estratégia e entretenimento se encontram neste programa que conquista milhões de fãs em todo o país.

23:35 – Tela Quente – O Sertão Vai Vir Ao Mar

Na “Tela Quente”, o cinema nacional ganha destaque com o filme “O Sertão Vai Vir Ao Mar”, uma obra que retrata as belezas e os desafios do interior do Brasil, levando os espectadores a uma viagem emocionante através da tela.

00:30 – Jornal da Globo

O encerramento da noite fica por conta do “Jornal da Globo”, que traz análises aprofundadas, entrevistas exclusivas e os principais destaques do dia, preparando o público para uma boa noite de descanso.

01:20 – Fuzuê

Para quem ainda está acordado, o "Fuzuê" continua animando a madrugada com muita música e diversão, mantendo o esp