Seinfra inicia semana com manutenção de galerias, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) inicia a semana com os serviços de manutenção na rede de drenagem, iluminação pública e com a Operação Tapa-Buraco. A ação acontece em 29 bairros da Capital. Esses serviços são realizados diariamente pela Diretoria de manutenção e conservação (DMC) e Diretoria de iluminação pública (Dilup).

Os serviços na rede de drenagem em execução hoje são limpeza de galerias com remoção de entulhos nos bairros de Cristo, Geisel, Valentina, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa e Bairro dos Estados.

A Operação Tapa-Buraco realiza a recuperação do pavimento nas localidades de Bessa, José Américo, Cuiá, Gramame, Funcionários II, Mandacaru, Roger, Brisamar e Mangabeira.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção no Geisel, Mangabeira III, Portal do Sol, Expedicionário, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Alto do Mateus, Costa e Silva, Cruz das Armas, Centro, Trincheiras, Varadouro e Padre Zé.

Atendimento – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.