Cícero Lucena entrega 33ª unidade escolar reconstruída pela Prefeitura e destaca avanços no ensino da Capital

Uma escola mais inclusiva, tecnológica e em condições de preparar os alunos para um futuro mais promissor, aliada a uma pedagogia que estimula o aprendizado de forma mais desafiadora. Essa é a nova realidade da Escola Cícero Leite, no Planalto da Boa Esperança – a 33ª reconstruída pela Prefeitura de João Pessoa e que foi entregue pelo prefeito Cícero Lucena, na manhã desta quinta-feira (14).

Durante solenidade, o gestor também anunciou que a Prefeitura vai desapropriar um terreno ao lado da unidade para a construção de um ginásio de esportes e ainda destacou outros avanços no ensino da Capital. Entre eles a entrega de mais de 40 mil tablets para os alunos, 4 mil Chromobooks para os professores, os projetos de cultura e tecnologia, a exemplo do Balé Bolshoi, com 15 crianças morando em Joinville-SC, as conquistas das competições de robótica, que está presente em todas as unidades.

“Com a certeza que o espaço físico, os equipamentos, a tecnologia, o material didático, o treinamento, a qualificação, o reconhecimento aos profissionais que aqui trabalham, está alimentando a esperança e a confiança de um futuro melhor para as nossas crianças. Isso é que nos alimenta a continuar cuidando dessa cidade e fazendo João Pessoa cada vez melhor”, afirmou o prefeito, que ainda assegurou que a Prefeitura seguirá avançando na educação no próximo ano.

A secretária Municipal de Educação, América Castro, disse que a Prefeitura vai encerrar 2023 com mais de R$ 230 milhões já investidos na educação, desde o início da atual gestão, com recursos próprios, e que o próximo ano será marcado pela construção de novas unidades, além do prosseguimento das obras nas escolas que precisam.

“Serão 14 escolas com recurso federal e mais cinco com recurso próprio, totalizando 19 unidades novas que serão iniciadas logo no início de 2024, podendo atender, sem dúvida nenhuma, toda a demanda de João Pessoa. Vamos, sim, pela orientação que o Prefeito sempre tem nos dado, zerar a fila de creche aqui no município de João Pessoa”, projetou.

Inovações – Os 800 alunos já estão desfrutando da sala Google, espaço Make, biblioteca, brinquedos Lego, além de salas climatizadas e outras melhorias que foram concretizadas na unidade escolar, como uma área coberta para atividades recreativas e refeitório.

“São 63 anos de história dessa escola e a única vez que ela teve uma reforma foi há 20 anos, justamente com o prefeito Cícero Lucena. Agora ela foi reconstruída para oferecer mais condições de aprendizado”, afirmou a gestora administrativa da unidade, Maria Aparecida.

Intervenções na infraestrutura – Ampliação da cozinha, modernização da fachada, construção de rampa de acessibilidade, área de recreio coberta, reservatório d’água superior e inferior, projeto elétrico e subestação, revisão e recuperação da coberta, climatização, substituição dos pisos, adequação dos banheiros, recuperação e adequação das esquadrias, pintura de toda edificação e acessibilidade.

Presença – Também participaram da solenidade, o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Marmuthe Cavalcanti e Professor Gabriel, além de vários secretários da gestão municipal.