Prefeitura de João Pessoa finaliza preparação dos cemitérios públicos e divulga programação religiosa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que administra os cemitérios públicos da Capital, está finalizando a preparação dos espaços para receber um grande número de visitantes neste domingo (10), Dia das Mães. Nas últimas semanas, a Pasta intensificou as ações de manutenção, limpeza e zeladoria, em parceria com a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Neste Dia das Mães, o número de visitantes é estimado em mais de 30 mil nos cemitérios públicos de João Pessoa. São eles: Senhor da Boa Sentença (Varadouro); Santa Catarina (Bairro dos Estados); São José (Cruz das Armas); São Sebastião (Muçumagro); Cristo Redentor (Cristo); e Nossa Senhora da Penha (Penha). Todos os equipamentos estarão abertos para visitação das 6h às 18h.

Manutenção e limpeza – Os equipamentos públicos estão recebendo uma limpeza geral, incluindo: capinação, roçagem, varrição, podas de árvores e remoção de entulhos, além de pinturas internas, externas e de meios-fios. O secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Marmuthe Cavalcanti, destaca que o trabalho de manutenção e conservação dos cemitérios públicos é contínuo, feito com planejamento e compromisso com esses espaços que carregam memória, história e sentimento.

“Estamos finalizando a preparação dos cemitérios públicos para receber a população com mais conforto e segurança. Um trabalho conjunto para revitalizar as instalações e condições de funcionamento dos nossos cemitérios, com melhorias, reparos, limpeza e organização dos espaços. Através da Divisão de Cemitérios da Sedurb, também preparamos uma programação religiosa para que as pessoas possam fazer suas orações e homenagens nesse Dia das Mães”, afirmou Marmuthe Cavancalti.

Segurança – A segurança será reforçada nos cemitérios públicos, neste domingo (10), por agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), e da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), com o objetivo de assegurar tranquilidade durante todo o período.

Outra iniciativa importante realizada nesses equipamentos públicos, no último mês de fevereiro, foi a instalação de 104 câmeras de monitoramento, com tecnologia de reconhecimento facial, para reforçar a segurança, prevenção e combate a crimes, como furtos e vandalismo.

Atendimentos de saúde – Nos cemitérios Senhor da Boa Sentença e Santa Catarina, onde ocorrerão missas e maior fluxo de visitantes, estarão disponíveis pontos para atendimentos de saúde, com equipes voltadas, especialmente, aos cuidados da população idosa. “Serão oferecidos serviços como aferição de pressão arterial e testes de glicemia, para garantir o bem-estar dos visitantes e prestar os primeiros socorros, em casos de desmaio, por exemplo”, explicou o secretário Marmuthe Cavalcanti.

Programação religiosa:

Cemitério Senhor da Boa Sentença (Varadouro)

6h – Abertura dos portões

9h – Missa com o Padre Manoel Natalino Marques

Cemitério Santa Catarina (Bairro dos Estados)

6h – Abertura dos portões

9h – Missa com o Padre Mário Costa Silva