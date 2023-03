Ampliação de rede

Prefeitura avança com obras de drenagem para acabar com alagamentos históricos no Novo Milênio

17/03/2023 | 08:00 | 42

A Prefeitura de João Pessoa está realizando uma série de intervenções no Conjunto Novo Milênio, em Gramame, para ampliar a rede de drenagem e acabar com alagamentos na região durante o período chuvoso. O trabalho está sendo realizado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e inclui adequação, captação e direcionamento das águas pluviais nas Avenidas Fortaleza e Severina Crispim Veras.

Essas vias são responsáveis pelo manejo das águas das ruas adjacentes e estão tendo a capacidade de escoamento aumentada. Na Avenida Fortaleza, a tubulação passará dos atuais 600 milímetros para 1.000. Já a Avenida Severina Crispim Veras passará de 600 milímetros para 1.200. A previsão de conclusão dos trabalhos é final do mês de abril. O investimento é de R$ 2,5 milhões.

“João Pessoa cresceu muito na direção daquela região, na Zona Sul, e aumentou muito a área de permeabilização”, explicou Rodrigo Pacheco, diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC). “Estamos com esse trabalho para acabar com pontos históricos de alagamento, a exemplo da Avenida Newton Júnior, onde fica localizado o Detran”, completou.

Depois da conclusão da ampliação da rede de drenagem desses dois trechos, a Seinfra já tem projeto para iniciar em outra via – a Avenida Belém, também no Novo Milênio. “Já temos contrato assegurado, inclusive. O investimento para a Avenida Belém é de R$ 1,5 milhão”, concluiu Rodrigo Pacheco, destacando ainda que “a via também terá capacidade dobrada”, concluiu.

Manutenção de galerias – Enquanto as obras de ampliação e melhoramento da rede de drenagem avançam, equipes da Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) mantêm o trabalho preventivo e de atendimento à população em vários bairros da Capital. Para solicitar, basta ligar, de forma gratuita, para o 0800 031 1530, de segunda a sexta, das 8h às 20h. Outro canal de atendimento é a plataforma Prefeitura Conectada, no site da Prefeitura de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br).