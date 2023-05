Botafogo-PB: Pedro Alves avalia início do Belo na Série C e destaca missão de Surian agora

Compartilhe















O Botafogo-PB segue invicto na Série C do Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e um empate em três jogos. Os resultados são ótimos até aqui. Mas e a performance do Belo, está boa? Pedro Alves analisa como o Botafogo-PB vem jogando e destaca qual deve ser a missão de Felipe Surian durante a Série C.

Pedro Alves avalia início do Belo na Série C e destaca missão de Surian agora

botafogo-pb

Felipe Surian

Pedro Alves

Pedro Alves

Jornalista formado pela UFPB. Repórter de Esportes da Rede Paraíba de Comunicação.

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Botafogo-PB x Pouso Alegre: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fique por dentro dos detalhes de Botafogo-PB x Pouso Alegre, marcado para as 19h do sábado (20), no Estádio Almeidão, pela 4ª rodada da Série C.

Esportes

Santa Cruz x Campinense: onde acompanhar, horário, escalações

Fique por dentro dos detalhes de Santa Cruz x Campinense, marcado para as 16h do domingo (21), no Estádio do Arruda, pela 3ª rodada da Série D.

Esportes

Nino Paraíba pede demissão do América-MG após citação em investigação sobre esquema de apostas

América-MG anunciou nesta segunda-feira que o lateral-direito Nino Paraíba não faz mais parte do elenco do Coelho.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter