A 10 meses da eleição, confira quem são os pré-candidatos a prefeito de João Pessoa

As próximas eleições municipais estão previstas para acontecer no dia 6 de outubro de 2024. E, a exatamente 10 meses da escolha na urna, João Pessoa tem quatro nomes que se autodeclaram pré-candidatos ou foram confirmados por seus partidos na capital paraibana. PT e Psol trabalham para ter candidatura própria, mas ainda vão definir os nomes.

Já estão com o “bloco” na rua o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), pré-candidato à reeleição; o deputado federal Ruy Carneiro, do Podemos; o comunicador Nilvan Ferreira, que é do PL, mas procura outro partido para se candidatar; e o ex-ministro Marcelo Queiroga, anunciado pelo PL Nacional.

Estão na fase de definir nomes o PT, que pode chegar na disputa com o deputado estadual e ex-prefeito da capital, Luciano Cartaxo (PT) ou com a deputada estadual, Cida Ramos (PT). A confirmação sairá de uma eleição interna.

O Psol da capital também confirmou que terá um nome próprio, mas o nome só será definido após consulta interna.

O Conversa Política detalha um pouco o perfil dos nomes que estão postos no cenário atual. Vejamos:

Cícero Lucena

Foto: divulgação/secom-JP

O prefeito Cícero Lucena (PP) vai tentar a reeleição no próximo ano. Toma a dianteira nesse processo de ter a pré-candidatura massificada porque, além de ter a máquina do município, tem o apoio robusto do governador João Azevêdo (PSB) e do alfabeto de siglas que estão comprometidas com o seu projeto de reeleição.

Cícero recebeu gestos de apoio de outros partidos que estiveram com ele em 2020, como o Republicanos de Hugo Motta, Avante, PMB, PRTB, PMN, PTB, PTC (agora Agir), além do Cidadania, que era o partido do atual vice Léo Bezerra e de João Azevêdo naquele pleito, agora no PSB.

Também sinalizam que estarão com ele o PDT de Marcos Ribeiro, representado na Câmara Municipal por Junio Leandro.

Ruy Carneiro

A primeira pré-candidatura oposicionista oficializada foi a do deputado Ruy Carneiro (Podemos). Ele já concorreu à prefeitura da capital por duas vezes, em 2004, perdendo para Ricardo Coutinho ainda no 1º turno, e em 2020.

Nas eleições municipais passadas, inclusive, ‘bateu na trave’. Não foi ao segundo turno contra Cícero Lucena (PP) por uma diferença de 885 votos, em relação ao segundo colocado, Nilvan Ferreira, então no MDB.

Para o pleito de 2024, Ruy Carneiro arrancou na pré-candidatura de oposição com o apoio do seu ex-partido, o PSDB, atualmente conduzido pelo ex-deputado Pedro Cunha Lima.

O tucano obteve pouco mais de 255 mil votos nas eleições ao governo no ano passado. Mais do que o governador reeleito, que obteve 184 mil votos. Ruy espera contar com esses espólio eleitoral a seu favor no confronto com Cícero e demais candidatos.

Marcelo Queiroga

A terceira pré-candidatura oficializada foi a do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelo PL. A indicação passou pela articulação do presidente estadual da legenda, Wellington Roberto, e desagradou outras lideranças do partido, como os deputados Cabo Gilberto, Wallber Virgolino e Nilvan Ferreira, que esperavam que a escolha do ‘nome de Bolsonaro’ na capital ocorresse por meio de pesquisa interna.

A escolha foi formalizada pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e, segundo ele, referendada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nunca testado nas urnas, o médico paraibano tem investido exatamente em experiências exitosas do partido, como a eleição de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo, como esperança de sucesso nas urnas.

Nilvan Ferreira

O chamado triunvirato – Cabo Gilberto, Nilvan Ferreira e Walber Virgolino – não desistiu do propósito de lançar uma candidatura da direita conservadora em João Pessoa.

Mas, para isso, vão ter que deixar o PL. Mesmo assim anunciaram recentemente que o nome do grupo será o comunicador Nilvan Ferreira.

O trio avalia para onde vai. As siglas que circulam na ‘bolsa de aposta’ são: o União Brasil do senador Efraim Filho, o Patriotas (antigo partido de Walber) e o Novo.

Seja qual for, os três ainda insistem que querem vincular a imagem a de Bolsonaro. Não o responsabilizam pela rifada no PL.

Candidato do PT

No PT, o discurso verbalizado e confirmado em encontros e resoluções, é de certeza em relação à candidatura própria à prefeitura de João Pessoa, mas a definição de quem vai para a disputa ainda é incerta.

Na ‘briga’, interna estão a deputada Cida Ramos e o deputado Luciano Cartaxo (ex-prefeito da capital). A ex-deputada Estela Bezerra e a ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena, chegaram a ser lembradas numa lista, mas não atuam como pré-candidatas.

No meio de todo esse processo de amadurecimento, no entanto, tem filiados petistas que pedem unidade da esquerda e, nessa leitura, se insere manter-se próximo do governador João Azevêdo, que, por sua vez, apoia Cícero Lucena.

Candidato do PSOL

O PSOL, embora federado com a Rede, já definiu que terá candidatura própria à prefeitura de João Pessoa, mas não definiu ainda que nome será. O partido acabou de mudar o comando, que passa a ser conduzido pelo servidor público Celso Batista e vai fazer uma consulta interna para definir.

Em nota disse: A Direção Municipal do PSOL João Pessoa, reunida no último 28 de novembro, aprovou resolução eleitoral (anexa) e abertura de inscrição para filiados, filiadas e filiades que tenham disposição de representar o PSOL nas eleições.

A Resolução aponta para prioridade de eleger os/as primeiros/as vereadores/as na capital, de construir um programa para a cidade e apresentar uma candidatura unitária do campo popular para derrotar a extrema direita nas eleições de 2024, indicando a possibilidade de aprovar uma pré-candidatura para fazer debate.

As inscrições de pré-candidaturas estão abertas e seguem até 10 de dezembro, a pré-candidatura majoritária será definida em plenária a ser realizada em 12 de dezembro, 18h30, no auditório do SINTESPB, na UFPB.