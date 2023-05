Melhor atendimento

Instituto Cândida Vargas realiza capacitação sobre obstetrícia para profissionais da Atenção Básica

08/05/2023 | 20:00 | 84

Com o objetivo de aproximar os profissionais da Atenção Básica de João Pessoa com o serviço especializado oferecido pelo Instituto Cândida Vargas (ICV), a maternidade está realizando uma capacitação em obstetrícia para as equipes das unidades de saúde. Esta semana, os encontros acontecem na tarde desta segunda (8) e terça-feira (9), no auditório do ICV, no bairro de Jaguaribe.

Segundo o diretor-geral do ICV, Quintino Régis, o público-alvo é composto por médicos das unidades básicas, plantonistas do ICV, bem como a enfermagem e residentes dos serviços. “A grande importância deste evento repousa na capacitação e aproximação entre profissionais da saúde, que trabalham para um bem maior, o bem-estar de nossas usuárias”, disse.

Durante os encontros estão sendo debatidos assuntos sobre a melhor forma de conduzir as mulheres grávidas, agregando valores de atualização das boas práticas no pré-natal, além de condutas regulamentadas e aprovadas pela Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras (Febrasgo).

O conteúdo é oferecido pelos médicos residentes do Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia do município de João Pessoa, junto a sua supervisão, além de profissionais da maternidade. A atividade continua nos dias 15 e 16 deste mês.

“Estas atividades serão um forte aliado na integração, atualização e capacitação entre os médicos e a enfermagem de nossas equipes de assistência à saúde das mulheres de João Pessoa, onde serão apresentados protocolos assistenciais atualizados e realizadas aproximações entre as equipes multiprofissionais”, explica a diretora técnica do ICV, a médica Juliana Soares.

Segundo Aline Grisi, diretora de Atenção em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, essa capacitação será de extrema importância para o avanço dos atendimentos e dos acompanhamentos feitos pela Atenção Básica às usuárias gestantes da cidade. “Será oferecida uma qualificação importantíssima para o crescimento e melhoramento profissional de cada um. Cada dia a gestão tem trabalhado para desenvolver seu atendimento e serviços oferecidos as usuárias”, ressaltou.