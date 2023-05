Em Brasília

Cícero Lucena se reúne com presidente da Câmara dos Deputados e discute ampliação de recursos para viabilizar o piso da enfermagem

16/05/2023 | 21:30 | 76

O prefeito Cícero Lucena e outros gestores de grandes cidades brasileiras integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) se reuniram, nesta terça-feira (16), em Brasília, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Na ocasião foi debatida a necessidade de ampliação dos recursos destinados pela esfera federal para o pagamento do piso nacional da enfermagem.

Cícero sempre se posicionou favorável aos direitos da categoria. “Quando o piso nacional foi aprovado, apontamos que éramos a favor, mas que precisávamos encontrar fontes de financiamento. Na Frente Nacional dos Prefeitos, da qual sou secretário nacional, trabalhamos junto ao Congresso Nacional e ao Governo de Transição para encontrar essa fonte”, declarou o prefeito pessoense quando anunciou o pagamento aos profissionais. “Agora é hora de trabalhar para universalizar este direito”, completou o gestor nesta terça-feira.

O encontro contou com a participação do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, e de outros gestores municipais membros da diretoria da organização. O prefeito Cícero Lucena viaja acompanhado do secretário municipal da Gestão Governamental, Diego Tavares.