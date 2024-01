Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE E CORUJÃO? HOJE SEXTA (02/02), Que horas começa

Por MRNews



Sessão da Tarde: Quinta-feira, 01/02/2024 e CORUJÃO Sexta-feira, 02/02/2024

O entretenimento cinematográfico muitas vezes funciona como uma fuga para mundos de emoção, risos e ação. Na Sessão da Tarde de quinta-feira, 01/02/2024, os telespectadores terão a oportunidade de se envolver em uma história inspiradora de perseverança e paixão musical com “Ritmo Total 2: A Nova Batida”.

Ritmo Total 2: A Nova Batida (Drumline: A New Beat) Dirigido por Bille Woodruff em 2014, este filme americano de comédia nos apresenta a Danielle Bolton, interpretada por Alexandra Shipp, uma jovem determinada a seguir seu sonho de tocar na banda universitária. No entanto, ela enfrenta a resistência de seus pais, o que desencadeia uma jornada repleta de desafios, superação e, é claro, ritmo contagiante.

A trama não só destaca a busca por autenticidade e autodescoberta, mas também celebra a importância de seguir apaixonadamente nossos sonhos, mesmo quando o mundo ao nosso redor duvida.

Sexta-feira, 02/02/2024 – Sessão da Tarde e Corujão I

Na sexta-feira, a Sessão da Tarde traz uma emocionante aventura com “A Bússola de Ouro” (The Golden Compass), dirigido por Chris Weitz em 2007. Este filme de aventura americano transporta os espectadores para o mundo de Lyra, uma órfã cuja vida pacífica é transformada quando ela descobre uma substância misteriosa chamada “pó”. Com um elenco estelar, incluindo Nicole Kidman e Daniel Craig, a narrativa promete cativar os espectadores com seu enredo envolvente e efeitos visuais deslumbrantes.

Para os notívagos que buscam uma mistura de ação e comédia, o Corujão I apresenta “Street Fighter – A Última Batalha” (Street Fighter), dirigido por Steven Souza em 1994. Estrelado por Jean-Claude Van Damme e Raul Julia, o filme mergulha os espectadores em uma trama de guerra civil, sequestros e resgates, proporcionando uma dose de adrenalina e risadas.

Em resumo, a Sessão da Tarde e o Corujão I oferecem uma variedade de experiências cinematográficas, desde histórias motivadoras até aventuras emocionantes, atendendo a diferentes gostos e preferências. Prepare-se para embarcar em uma jornada cinematográfica repleta de emoções e diversão.