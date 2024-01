Bolsonaro deve ter dois dias de agenda na Paraíba em fevereiro

O ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, confirmou nesta quarta-feira (31), em entrevista à CBN João Pessoa, a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma agenda nos dias 16 e 17 de fevereiro, em João Pessoa, para uma série de compromissos políticos visando as eleições de 2024 na Capital e em cidades da região metropolitana. A informação sobre a possível vinda do político havia sido antecipada, no último dia 22, pelo jornalista Felipe Nunes.

De acordo com Queiroga, os detalhes dessa agenda estão sendo finalizados pelo partido, mas dentro da programação está o lançamento oficial da pré-candidatura dele à Prefeitura de João Pessoa. O evento deve ocorrer no dia 17, em local ainda a ser anunciado pela legenda. “Também nesse dia poderemos apresentar os pré-candidatos às prefeituras da região metropolitana de João Pessoa filiados ao PL”, informou o ex-ministro.

Dentro do planejamento dessa agenda com o ex-presidente, também está a possibilidade de entrega do título de cidadão pessoense a Bolsonaro, uma propositura aprovada pelo vereador Carlão Pelo Bem (PL), que é vice-presidente do partido em João Pessoa. A homenagem foi apresentada em 2018, quando Bolsonaro ainda era deputado federal, a aprovada no ano seguinte. Na época, a proposta passou com 12 votos favoráveis, três contrários e duas abstenções.

O pano de fundo da eventual visita de Bolsonaro é a pré-candidatura de Marcelo Queiroga à Prefeitura de João Pessoa. “A vinda dele vai dar um impulsionamento, não só aos ideais conservadores, mas também à pré-candidatura de Marcelo Queiroga”, avaliou o vereador Carlão. Os detalhes dessa agenda foram anunciados depois de uma viagem de Queiroga a Brasília, em que se reuniu com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Em vídeo gravado nesse encontro, Valdemar disse que o PL definiu Queiroga como pré-candidato porque seria “difícil encontrar um cidadão em melhores condições” para representar a legenda. “Por isso nós queremos que ele seja candidato a prefeito lá. Ele ainda é pré-candidato e estamos lutando para dar a estrutura necessária”, afirmou.