Mãe de Isabella Nardoni faz raríssima aparição em vídeo e desabafa sobre crime

Não há dúvida de que o caso Nardoni que aconteceu em 2008 foi um dos que mais repercutiram no Brasil. Isabella Nardoni era uma menina de cinco anos de idade que foi jogada do sexto andar do prédio onde morava com seu pai e madrasta em São Paulo.

Inicialmente, o pai e a madrasta de Isabella afirmaram que a menina havia caído acidentalmente do apartamento. No entanto, as investigações revelaram que Isabella havia sido agredida antes de ser jogada pela janela. Foi descoberto que a madrasta havia brigado com Isabella momentos antes de sua morte.

Após um julgamento de grande repercussão, o pai e a madrasta de Isabella foram condenados por homicídio doloso e sentenciados a 31 anos e 26 anos de prisão, respectivamente. O caso gerou grande comoção nacional e levantou debates sobre violência infantil e a responsabilidade dos pais na proteção de seus filhos.

A mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, desde o crime contra a filha sempre viveu uma vida discreta. Ela se casou com Vinícius Francomano com quem teve dois filhos.

Ana Carolina sempre se mostrou reservada ao falar sobre o caso de sua filha mas ela abriu uma exceção recentemente ao fazer uma aparição pública em um testemunho.

A mãe de Isabella Nardoni gravou um depoimento para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ela comentou sobre todo o apoio que recebeu na época do crime.

Isabella tinha apenas 5 anos de idade quando foi morta pelo pai e madrasta.

