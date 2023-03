Cristiane Correia Machado toma posse como superintendente da PF na Paraíba

Compartilhe















A delegada Christiane Corrêa Machado tomou posse nesta quinta-feira (16) como nova superintendente regional da Polícia Federal na Paraíba. É a primeira vez que uma mulher assume o cargo no estado, segundo a PF.

Christiane é formada em Direito, foi técnica judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e é delegada da Polícia Federal desde 2003, segundo o currículo divulgado pelo órgão.

A delegada é conhecida nacionalmente por uma investigação envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro e o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ela coordenou um grupo de nove delegados que apuraram o caso junto ao STF.

Dentro da PF, a delegada coordenou das Ações de Inteligência e Contrainteligência da Copa do Mundo de 2014; fez parte do grupo de trabalho do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) em 2017; e foi chefe do Serviço de Inquéritos da Diretoria de Combate ao Crime Organizado, em 2019, entre outros.

Na Paraíba, Christiane foi chefe do Setor de Inteligência Policial, em 2007; chefe da Seção Regional da Força Tarefa de Segurança Pública, em 2021; entre outros.

A inteligência pra mim é base, né? A inteligência é que nos permite ter a noção do que vamos trabalhar (…) observando quais sãos os cenários que a gente precisa atuar de forma mais dirigida e mais eficiente. A inteligência permeia todas as nossas atividades”, afirmou.

Sobre o reforço da independência da PF afirmou: “Essa mesma independência que foi dada (…) estou repassando aos colegas que estão comigo”, destacou.

