Prefeitura começa a prestar assistência aos moradores dos Condomínios Amizade, Esperança e Independência

16/03/2023 | 18:30 | 74

A Prefeitura de João Pessoa vai fazer a requalificação dos condomínios de interesse social e, por isso, a Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), em parceria com a Secretaria de Saúde (SMS), começou, nesta quinta-feira (16), a fazer um trabalho assistencial junto às famílias beneficiárias, iniciando pelo atendimento no Condomínio da Amizade, no Bairro de Paratibe. O projeto de requalificação dos residenciais prevê a recuperação das moradias e vai ser executado com recursos próprios, um projeto orçado em cerca de R$ 13 milhões, beneficiando cerca de 700 famílias nos Condomínios Esperança, Amizade e Independência.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que o projeto está em fase de licitação e a obra vai começar a ser executada em breve, mas por determinação do prefeito Cícero Lucena, o trabalho já começou fazendo o atendimento às famílias. “Nós começamos o trabalho pelo Condomínio da Amizade, em Paratibe, mas semana que vem nós vamos atender o Condomínio Esperança, no Bairro do Róger. Estamos disponibilizando serviços como atendimento médico; testes rápidos, aferição de pressão, vacinas, orientação odontológica, atualização de cadastro e o cadastro no programa Remédio em Casa”, destacou.

Socorro Gadelha adiantou que, nas próximas semanas, o atendimento vai ser no Condomínio Independência, também em Paratibe, e a proposta é levar benefícios para cerca de 700 famílias que moram nesses residenciais que foram construídos pela Prefeitura há mais de 20 anos. A secretária disse que também vão fazer parte da ação o Sine-JP, com o cadastro para vagas de emprego, e o cadastramento para o programa Bolsa Família, do Governo Federal.

Requalificação – O projeto dos Condomínios de Interesse Social vai ser executado com recursos próprios da Prefeitura de João Pessoa e o investimento deve ser de R$ 13 milhões. Vai ser feito o revestimento cerâmico das fachadas para melhorar o visual e ao mesmo tempo vai impermeabilizar as paredes externas, a construção de calçadas e passeio em concreto para melhorar a acessibilidade, limpeza e pintura nas áreas comuns dos condomínios e melhorias em apartamentos individuais (piso, pinturas, fissuras, conserto de portas e janelas), além da reestruturação do sistema de esgotos com a limpeza de caixas e melhorias da rede coletora. O levantamento de campo foi feito pela equipe de engenheiros da Semhab e as obras devem começar em breve.