FAMOSO Pregador da Assembleia de Deus perde a vida aos 19 anos e comunidade lamenta

A Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco está em choque com o triste falecimento do jovem pregador Paulo Júnior, filho do pastor Paulo Barbosa de Lima que lidera a denominação na cidade de Moreno.

O jovem faleceu na manhã desta última quinta, dia 9 de março. De acordo com o relato de familiares, Paulo Júnior começou a passar muito mal durante a manhã da última segunda, dia 6 de março.

Os sintomas que Paulo Júnior estava sentindo parecia ser uma virose e além disso, ele estava muito amarelo. A família o levou ao hospital e ele retornou para casa com um tratamento para virose.

Já na terça, dia 7 de março, o jovem acordou bem pior do que o dia anterior. Eles retornaram ao hospital e o exame de sangue apontou alteração.

Segundo família os médicos iniciaram tratamento com corticoide, antibióticos de amplo espectro e reposição de HB na tentativa de reverter o quadro clínico de Paulo Júnior.

Infelizmente, ele não resistiu e faleceu na manhã de quinta. A família afirmou que Paulo Júnior tinha uma doença autoimune que estava em fase de investigação.

Uma doença autoimune é um tipo de doença em que o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente as próprias células, tecidos e órgãos do corpo. Em condições normais, o sistema imunológico protege o corpo contra invasores estranhos, como bactérias, vírus e células cancerosas.

No entanto, em uma doença autoimune, o sistema imunológico confunde essas células saudáveis com invasores estranhos e começa a atacá-las, o que pode levar a danos e disfunção nos órgãos afetados.

O jovem foi velado no Templo Matriz da Lagoa de Itaenga e o sepultamento aconteceu na sexta, dia 10 de março.

