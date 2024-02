Quem é a nova líder? Beatriz e Isabelle vencem Prova de resistência do BBB 24

Por MRNews



Beatriz e Isabelle Conquistam Vitória na Prova de Resistência do BBB 24

Na mais recente prova de resistência do Big Brother Brasil 24, as competidoras Beatriz e Isabelle se destacaram ao permanecerem como as últimas participantes na disputa. Após cinco horas de intensa concentração e parceria, a dupla saiu vitoriosa, demonstrando força e determinação.

A prova exigia dos participantes força física, concentração e trabalho em equipe. Divididos em duplas, os competidores precisavam se segurar uns aos outros, abraçados, em uma plataforma inclinada. Beatriz e Isabelle mostraram-se imbatíveis, superando todos os desafios e garantindo a vitória.

Após a emocionante conquista, as duas competidoras se abraçaram e comemoraram intensamente. Isabelle parabenizou as adversárias pela garra demonstrada durante a prova, enquanto Beatriz não deixou de reconhecer o esforço de sua adversária, Pitel.

A jornada até a vitória não foi fácil. Diversas duplas foram eliminadas ao longo da prova, destacando a intensidade e competitividade do desafio. Desde a primeira eliminação, com MC Bin Laden e Lucas Henrique, até a saída das últimas duplas, a competição foi acirrada.

Esta é a terceira prova de resistência desta edição do BBB 24. No decorrer das semanas, os participantes têm sido testados em diferentes desafios, mostrando sua capacidade de resistência e superação. Agora, com a vitória de Beatriz e Isabelle, a liderança está em jogo, e a dupla terá o poder de indicar um brother ao paredão.

Resumo

O Big Brother Brasil (BBB) continua a ser um fenômeno televisivo que atrai a atenção de milhões de telespectadores em todo o país.

Prova do Líder será realizada em dupla, mas teremos apenas um Líder;

A disputa exigirá força e concentração;

Giovanna não joga por questões médicas. Alane foi vetada por Raquele;

Na sexta-feira (23), o Líder define seus 4 alvos ‘Na Mira do Líder’. Buda e Bin já desistiram Atualizado a cada desistência

