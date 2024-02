Prefeitura de João Pessoa realiza II Remada Rosa em ação de prevenção ao câncer de mama

03/02/2024 |

15:30 |

13

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa (SEPPM) realiza, na próxima segunda-feira (5), a II Remada Rosa. A ação acontece das 7h às 12h, na Praia do Bessa, em alusão ao Dia Nacional da Mamografia, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o exame preventivo contra o câncer de mama. A programação está focada numa ação gratuita de aula de canoa havaiana e palestra educativa.

“A Remada Rosa já entrou para o calendário da nossa secretaria. Esse é o segundo ano que realizamos a ação. Teremos mastologistas convidadas palestrando sobre a importância do autocuidado, da realização periódica de exames preventivos, endossando a campanha nacional que incentiva a população a realizar a mamografia”, ressalta a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins.

Além das palestras, a Remada Rosa vai oferecer gratuitamente aulas de canoa havaiana com professores da Origens VAA, parceira na realização do evento. “A Remada Rosa é aberta ao público feminino como um todo. Mas reforçamos o convite para mulheres que estão realizando tratamento contra o câncer de mama e as que vivem em comunidades e participam de associações de moradores nas quais a SEPPM atua”, explica Nena Martins.

Não é necessária inscrição prévia para participar do evento. A II Remada Rosa acontece nesta segunda (5), das 7h às 12h, na Praia do Bessa – com concentração em frente ao Bessa Brasil.

Mamografia – No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde – assim como a da Organização Mundial da Saúde e a de outros países – é a realização da mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) em mulheres com idade entre 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos, como forma de identificar o câncer antes do surgimento de sintomas.