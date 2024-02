Tardezinha Inclusiva reconhece apoio de parceiros e realiza Oscar TEA neste domingo

A 27ª edição da Tardezinha Inclusiva será de homenagem aos colaboradores do projeto. Realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, a iniciativa reconhece a importância dos parceiros para a realização das ações e ‘presenteia’ cada um com o Oscar TEA. O evento acontece no Centro Cultural de Mangabeira, neste domingo (25), a partir das 14h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, observa que a Fundação realiza o projeto Tardezinha Inclusiva há mais de dois anos e o que se observa ao longo desse tempo é um crescimento constante justamente porque a iniciativa consegue a adesão e consegue fazer o acolhimento de um número grande de famílias e de crianças autistas.

“Junto com essas mães e esses pais, vem também uma série de profissionais e instituições que têm nos ajudado a desenvolver o projeto. Então, neste momento, vamos celebrar esse envolvimento e vamos também criar oportunidades para que as crianças se desenvolvam de maneira mais plena do ponto de vista social”, afirma.

Hosana Carneiro, presidente da APA, também comemora. “Esta é uma Tardezinha especial. Pensamos em acolher e receber alguns dos nossos colaboradores na forma de agradecimento àqueles que estão conosco. Criamos o Oscar TEA, que é um símbolo, o mascote da Tardezinha Inclusiva, e queremos que essas pessoas se sintam reconhecidas como forma de gratidão”, comenta.

Ela lembra que, como são muitos colaboradores, é possível que nem todos estejam presentes, mas os que participarem desta edição estarão representando todos os demais. A ideia é também que eles vejam e sintam a energia que tem a Tardezinha Inclusiva.

“É muito importante que eles estejam perto das pessoas que estão ajudando. Se eu gosto do autista, eu gosto de estar perto dele. Então, vai ser um momento especial, em que estaremos nos sentindo realizados”, ressalta.

Nik Fernandes, uma das organizadoras da Tardezinha Inclusiva, afirma que o Oscar TEA premia simbolicamente aqueles que apoiam o trabalho feito pela iniciativa.

“A Tardezinha Inclusiva, cada vez mais, inova, e o nosso objetivo com a premiação é reconhecer a dedicação e o trabalho de quem promove a inclusão dos autistas. Nós buscamos sempre a construção de uma sociedade mais igualitária, justa e sem preconceitos”.

Ela ressalta que a Tardezinha deste domingo vai ser linda. Nós agradecemos porque cada vez mais somos acolhidos pelos empresários, profissionais da área de saúde e da arte. Precisamos desse apoio para fazer a Tardezinha cada vez melhor”.

Programação – A programação tem uma série de atrações como Nik Fernandes e a Turma Tá BLZ, o DJ Johny, cantor mirim Rodriguinho, cantora Sandra Belê, personagens Sonic, Super Mario Bros, Pocoyo e oficinas de biscoitos.

As crianças poderão participar de oficinas de artes com a equipe da Escola Impactos; de alimentação e biscoitos com a nutricionista Janete Diniz e a fonoaudióloga Linzabelle, da clínica Metamorfose; oficina de massinha de modelar com o grupo autista Crescemos, formado por autistas adultos.

Haverá ainda a participação dos palhaços Baba Baby e Kika; Mágico Smith; ONG Amor aos Animais com doação de pets e também a tradicional Feirinha Inclusiva com produtos feitos pelas mães.