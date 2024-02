Estudante de 14 anos usa TikTok para responder questões de matemática do vestibular mais difícil do Brasil

“Vapo, vapo” e “pega a visão” são gírias muitos conhecidas no TikTok e outras plataformas de vídeos. Porém, geralmente essas expressões combinam com músicas ou assuntos informais. Mas você já pensou em ouvi-las durante uma aula de matemática? Esse é exatamente o vocabulário que o Gustavo Viana, estudante paraibano de 14 anos, usa enquanto ensina como resolver questões com cálculos nas redes sociais.

O jeito carismático e o palavreado típico da Geração Z fizeram com que as lições do garoto, que mora em Araçagi, cidade localizada a mais de 80 quilômetros de João Pessoa, viralizassem e alcançassem milhares de seguidores na internet.

“Comecei a ganhar maior visibilidade com a implementação dessa didática descontraída”, revelou.

Os vídeos começaram a ser gravados no segundo semestre do ano passado. As gravações acontecem no canto da casa que ele separou para estudar. Quem olha talvez nem tenha ideia genialidade que há por trás da lousa branca e dos lápis coloridos, único cenário para os vídeos. Além de como resolver problemas matemáticos, Gustavo também ensina que grandes coisas podem ser feitas com poucos recursos.

“Bem, respondo principalmente questões de matemática básica, de alguns vestibulares, como colégio naval e ESA. Porém, analisei algumas questões do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) que estava ao meu alcance de resolução, fiz as questões, e gravei duas aulas explicando”, explicou.

Estudante diz que ensinar no TikTok é um hobbby

O estudante está na 1ª série do ensino médio. Ele mora em Araçagi, mas estuda em uma escola localizada em Guarabira, no Brejo paraibano. No colégio, ele se dá bem em todas as disciplinas, mas tem mais afinidade na área de exatas.

E não é só entre as quatro paredes da sala de aula que o paraibano se dedica aos estudos e ao hobby de ensinar.

“Algumas questões necessitam de um estudo por fora, algumas vezes, estudo as questões antes, para conseguir entender bem, e para transmitir melhor ainda para o meu público”, contou.

Ele também reconhece que, mesmo com afinidade, algumas questões ainda apresentam um nível maior de dificuldade.

“É normal haver dificuldade com algumas questões, principalmente as dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Busco cada vez mais aprimorar o meu conhecimento e a minha didática, sempre tentando aprender mais para facilitar”, reforçou.

A inspiração de Gustavo é mãe dele, que era professora de português. Ela faleceu, mas perpetuou no filho a vontade de ensinar e o amor pela educação.

“O estudo, para mim, é visto como uma das maneiras mais eficientes de conseguir uma boa vida não só acadêmica, mas também como pessoa”, concluiu.

No meio do caminho, o paraibano contou que, no futuro, quer engenharia mecânica no ITA.

