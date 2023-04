Mais cuidados

Santa Isabel promove treinamento de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica

26/04/2023 | 21:00 | 54

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é uma infecção pulmonar que acomete pacientes ventilados mecanicamente. Para prevenir os casos da doença e oferecer assistência aos pacientes com qualidade e segurança, a Coordenação do Serviço de Fisioterapia do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, nesta quarta-feira (26), um treinamento com profissionais de enfermagem e fisioterapeutas que atuam nas UTIs da unidade hospitalar.

O treinamento foi ministrado pela fisioterapeuta Maria Nelusia de Sousa, coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Hospital Santa Isabel. Durante o encontro, foram apresentadas medidas preventivas cujos objetivos, além de prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica e oferecer assistência aos pacientes com qualidade e segurança, tem como foco também a redução dos custos hospitalares, diminuição do tempo de internação e reduzir a mortalidade hospitalar.

“São atividades preventivas para evitar que o paciente tenha essa pneumonia. O treinamento foi em cima disso, onde abordamos tudo o que o profissional faz, das ações indiretas, que são as ações feitas no ventilador, e as intervenções diretas, que são as feitas no paciente, desde a colocação da posição”, explicou Maria Nelusia.

Ela informou que o treinamento não visa apenas os profissionais, mas a mudança da estrutura no hospital. “Com isso, a gente vai normatizar que todas as unidades tenham o mesmo tipo de ventilador”, completou.

A enfermeira Leide Carvalho, gerente de Enfermagem do Santa Isabel, destacou a importância do treinamento, afirmando que garante mais conhecimento para os profissionais e benefícios para os pacientes. “Ela explicou os cuidados que os profissionais devem ter com os pacientes e com os equipamentos, para que o paciente receba a ventilação de uma forma segura”, afirmou.