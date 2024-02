IPM reforça chamado aos aposentados e pensionistas para atualização de cadastro

O Instituto de Previdência do Município (IPM-JP) reforça o chamado para que os aposentados e pensionistas da Prefeitura de João Pessoa realizem a “Prova de Vida” do ano de 2024, cujo calendário obedece ao mês de aniversário de cada beneficiário. Segundo a superintendente do órgão, Caroline Agra, este é um procedimento obrigatório que deve ser feito, anualmente, no mês de aniversário do segurado.

“Nós temos nos quadros do IPM-JP um total de 7.777 beneficiários, entre aposentados e pensionistas. Desses, mais de 5.651 realizaram a Prova de Vida em 2023. Este ano, foram realizadas até o momento 792”, informou, destacando que “é de suma importância manter os dados do beneficiário atualizados visto que são utilizados como premissas no cálculo atuarial, além disso é mais uma via para mitigar possíveis fraudes”.

Continuando, ela explica que ao detectar que algum beneficiário não realizou o recadastramento, o setor de assistência social do IPM-JP é acionado para fazer uma busca ativa deste beneficiário. “Precisamos dessa contribuição por parte do segurado para com o órgão todos os anos”, frisou.

Caroline Agra ressalta que o atendimento ocorre de duas formas: presencial, através de agendamento via Internet no site do órgão, de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e à domicílio para quem tem limitações para se locomover, com solicitação por meio dos telefones (83) 3222-1005 (Whatsapp) ou (83) 3213-4647 (Ligações). “Nesse caso, enviamos uma assistente social à casa do segurado para realizar a Prova de Vida”, acrescentou.

Para a ‘Prova de Vida’, os beneficiários devem apresentar um documento com foto, que pode ser RG, habilitação ou Carteira de Trabalho e uma cópia do comprovante de residência.