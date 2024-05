Projeto Guarda Mirim trabalha com alunos ações educativas para redução de sinistros de trânsito

Educar as crianças para um trânsito mais seguro no futuro. Essa é a proposta da ação realizada pelo projeto Guarda Mirim, dentro da programação da campanha Maio Amarelo – movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. O projeto é desenvolvido nas escolas da Rede Municipal pela Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa.

Uma das ações educativas aconteceu na Escola Municipal Afonso Pereira, no conjunto Cidade Verde, bairro de Mangabeira VIII. A iniciativa, que contou com a parceria da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), reuniu cerca de 30 alunos, com idades entre 8 e 12 anos.

“Na temática do Maio Amarelo, as crianças recebem noções de trânsito, tiram dúvidas com agentes da Semob e com os nossos Guardas Civis. Essa ação visa tornar os Guardas Mirins multiplicadores do conhecimento adquirido sobre o trânsito. São debatidos temas sobre segurança viária, noções básicas de trânsito e ações de conscientização sobre os riscos no trânsito, entre outros”, disse Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb).

Ao final do curso, os estudantes recebem certificado de Guardas Mirins. As aulas acontecem semanalmente, todas as quartas-feiras. “É muito importante realizar esta ação do Maio Amarelo com as crianças da Guarda Mirim, pois todo conhecimento passado para eles sobre trânsito farão com que construam um trânsito consciente e melhor para nossa cidade”, disse Mayrilane Leite, coordenadora da Guarda Mirim.

Condutores do futuro – Pedro Henrique, de 12 anos, revelou que já no primeiro dia de aprendizado sobre o Maio Amarelo adquiriu bastante conhecimento e que está pronto para ser um multiplicador da paz no trânsito. “Aprendi regras de trânsito para quando atravessar a rua, respeitar a faixa de pedestres, usar o cinto de segurança no carro e capacete quando estiver de moto e tantas outras coisas”, afirmou.

Nos encontros, guardas civis, agentes de trânsito e o mascote ‘Semobinho’ realizam palestras, debates, brincadeiras e entregaram cartilhas elaboradas pela equipe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP.

“O trânsito é um espaço extremamente democrático, que vai fazer parte de toda a nossa vida. Então, conhecer as regras e incentivar essas crianças a praticar é extremamente importante para que eles possam crescer e formar uma mentalidade de condutores responsáveis”, frisou Richardson Dias, agente de trânsito.