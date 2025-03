Jackson do Pandeiro viveu fase ‘racional’ na carreira como Tim Maia

Jackson do Pandeiro também foi influenciado pela Cultura Racional. Divulgação

Tim Maia não foi o único cantor a se envolver com a Cultura Racional. Jackson do Pandeiro também teve ligação com a doutrina e isso influenciou sua produção musical. Ao contrário de Tim, o Rei do Ritmo não fez discos inteiros inspirados na doutrina, gravou algumas músicas, que não estão entre as mais conhecidas da carreira.

‘Tim Maia Racional’, disco que foi rejeitado por público e crítica, mas que acabou se tornando um dos álbuns mais cultuados do cantor, está completando 50 anos de lançamento em março de 2025.

A Cultura Racional, conhecida também como Universo em Desencanto, era uma seita que misturava esoterismo com crença em aliens. Sediada no Rio de Janeiro, ela tinha como líder Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior. A doutrina questionava o universo e pregava que a humanidade veio de um planeta perfeito e estava exilada na Terra, precisando passar pela imunização racional para ser resgatada por discos voadores.

Jackson conheceu a doutrina antes de Tim Maia. Na biografia do ‘síndico’, inclusive, o jornalista Nelson Motta destaca que a incursão de Jackson na Cultura Racional foi relatada a Tim, com a alegação que o paraibano “tinha melhorado de vida” por conta disso.

Em 1974, no disco ‘Nossas Raízes’, Jackson lançou ‘Mundo de paz e amor’, primeira música com influência da Cultura Racional. (ouça abaixo)

Jackson do Pandeiro também lançou ‘Acorda, meu povo’, ‘A Luz do Saber’ e ‘Alegria Minha Gente’, que estão nos discos ‘Um Nordestino Alegre’ (1977) e ‘Alegria Minha Gente’ (1978). Jackson inclusive aparece com um medelhão do Universo em Desencanto na capa de ‘Alegria Minha Gente’.

Com relação à doutrina, as gravações do Rei do Ritmo soam menos ‘radicais’ do que as gravadas por Tim Maia.

Jackson do Pandeiro permaneceu tendo ligações com a Cultural Racional até os últimos anos da década de 1970. Ao contrário do que aconteceu com Tim Maia, não existem registros de rusgas públicas de Jackson com as lideranças da seita.

Jackson morreu em 1982, vítima de embolia pulmonar, em Brasília. O cantor paraibano teve uma carreira de altos e baixos e gravou mais de 100 discos.