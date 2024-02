Música no Centro retorna nesta quarta-feira com Quarteto de Trombone JP-Bone, Izadora França e Lucas Bojikian

Após as festividades carnavalescas, o projeto Corredor Turístico – Música no Centro retorna nesta quarta-feira (14), quinta (15) e sexta (16). As apresentações terão início no polo da Academia Paraibana de Letras (APL), às 17h, e, em seguida, no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), às 18h. Os interessados que desejam prestigiar as apresentações, é só entrar no Sympla e pegar seu voucher de entrada no link abaixo.

Nesta quarta, no polo APL se apresenta o Quarteto de Trombone JP-Bone, grupo formado por professores, músicos da orquestra sinfônica da Paraíba e orquestra sinfônica municipal de João Pessoa. A proposta é difundir os mais variados gêneros da música brasileira e as importantes obras da música clássica ocidental, buscando uma apropriação dos estilos musicais por meio de um estudo histórico e formal das músicas. Além disso, o grupo busca o refinamento e excelência técnica, por meio de discussões sobre conceitos e possibilidades interpretativas do trombone, procurando sempre proporcionar uma experiência estética de qualidade aos ouvintes.

No segundo polo CCSF, a partir das 18h, a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bojikian abrem as apresentações com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685-1750)/Charles-François Gounod (1818-1893). Em seguida se apresenta o Quinteto Geraldo Rocha. Na quinta-feira (15), a Big Band Rubacão Jazz estará na APL a partir das 17h com um repertório incrível que vai desde o frevo ao jazz.

As apresentações seguem na sexta (16) com o Naipe de Saxofones da Rubacão Jazz no polo da APL, a partir das 17h. No Centro Cultural da Igreja São Francisco, as apresentações seguem com a mesma programação, a partir das 18h, com a Ave Maria e música de câmara.

Projeto Turístico da Duque de Caxias – Música no Centro – Visa a promoção de um ambiente cultural criativo, pautado no reconhecimento da forte presença da atividade musical na cidade. Esse efervescente cenário da música popular e erudita busca conferir o “tom local” na construção de uma imagem renovada do Centro Histórico de João Pessoa. Na primeira fase, são 4 meses de apresentações de janeiro a abril, em dois diferentes locais, todas as quartas, quintas e sextas-feiras.

SERVIÇOPROJETO CORREDOR TURÍSTICO – MÚSICA NO CENTRO

QUARTA-FEIRA

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: JP-Bone Quarta-feira (14) – Sympla – https://migly.in/72h2

Polo Centro Cultural de São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) abrem as apresentações com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685 -1750) /Charles-François Gounod (1818-1893), Quinteto Geraldo Rocha. Quarta-feira (14) – Sympla – https://encurtador.com.br/ce356

QUINTA-FEIRA

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Big Band Rubacão Jazz Quinta-feira (15) – Sympla – https://encurtador.com.br/tBOT8

Polo Centro Cultural de São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) abrem as apresentações com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685 -1750) /Charles-François Gounod (1818-1893) e música de câmara. Quinta-feira (15) – Sympla – https://encurtador.com.br/gik37

SEXTA-FEIRA

Polo Academia Paraibana de Letras – APL – 17h

Atrações: Naipe de Saxofones da Rubacão Jazz Sextata-feira (15) – Sympla – https://encurtador.com.br/kRU34

Polo Centro Cultural de São Francisco – CCFS – 18h

Atrações: Soprano Izadora França, Lucas Bojikian (piano) abrem as apresentações com a Ave Maria de Johann Sebastian Bach (1685 -1750) /Charles-François Gounod (1818-1893), Quinteto Geraldo Rocha & Quarteto Auros. Quinta-feira (15) – Sympla – https://encurtador.com.br/dh579