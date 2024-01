Maior campeão do Nordeste: conheça os maiores vencedores!

A Copa do Nordeste é a competição que coloca frente a frente os principais clubes da região, que somam conquistas históricas no torneio ao longo das últimas décadas.

Ser o maior campeão do Nordeste passa não somente por quantidade de títulos, mas também por histórias das equipes ao longo dos anos, em diversas competições, entre elas a Copa do Nordeste, o principal torneio da região que coloca frente a frente os maiores clubes.

Você sabe quem é o maior campeão do Nordeste nesta competição? O Jornal da Paraíba preparou uma lista com a história das conquistas, de todos os vencedores.

Maior campeão do Nordeste: Quem são os maiores vencedores da Copa do Nordeste?

Em várias edições da Copa do Nordeste disputadas ao longo dos anos, nove clubes já se sagraram campeões da competição. No geral, oficialmente, a disputa com o nome de “Copa do Nordeste” ou “Campeonato do Nordeste” é realizada desde 1994 e passou a ser organizada oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) três anos depois, em 1997.

A disputa de maior campeão do Nordeste atualmente está dividida entre Bahia e Vitória. Os maiores vencedores da Copa do Nordeste têm quatro taças cada.

O ex-jogador Sérgio Alves, com passagens por clubes como Santa Cruz e ABC, é o maior artilheiro em uma única edição com 13 gols, em 2002.

Vitória (4 títulos)

Os maiores vencedores da Copa do Nordeste estão no estado da Bahia. O Vitória Esporte Clube foi o primeiro time no estado a alcançar a marca do tetracampeonato histórico e por muitos anos se consolidou como o maior campeão do Nordeste.

A equipe rubro negra venceu os campeonatos de 1997, 1999, 2003 e 2010. Na primeira conquista, o clube baiano, tinha nada mais nada menos do que o eterno atacante Bebeto, que anos antes foi campeão do mundo com a seleção brasileira nos Estados Unidos.

Na campanha da primeira taça, o Leão da Barra enfrentou o Confiança nas oitavas de final, vencendo os dois jogos do mata-mata por 2 a 1. Posteriormente, nas quartas de final, o adversário foi o tradicional Santa Cruz, que na ocasião não foi páreo para o Leão e também perdeu os dois jogos. O primeiro por 2 a 1 e o da volta, no Arruda, por 4 a 3.

Nas semifinais, o confronto foi contra o Ceará. Nessa oportunidade, empata na partida de ida no Castelão, em 3 a 3, e no grande jogo decisivo, a vitória e a classificação vieram em um placar por 3 a 2.

A grande final colocou o Vitória frente a frente com o maior rival, o Bahia. Na decisão, que foi composta também por duas partidas, o Leão da Barra liquidou a competição no primeiro jogo, com sonoros 3 a 0. Na volta, o Bahia até venceu, mas por 2 a 1, placar insuficiente.

Na Copa do Nordeste de 1999, o caminho para a glória do Vitória veio com confrontos vencidos contra o Botafogo-PB, Sport e, na grande final, mais uma vez, o encontro com o Bahia, e mais um título levado para casa.

Em 2003, a campanha do Vitória começou já nas quartas de final, por conta dos critérios de classificação da competição à época, quando enfrentaram a equipe do Sergipe. Com outro regulamento, esta fase do torneio contou apenas com uma partida, que foi realizada no Barradão, e vencida pelo time da casa por 4 a 0.

Nas fases seguintes, classificação contra o América do Rio Grande do Norte nas semifinais, e o título garantido sobre o Fluminense de Feira, que se tornou o primeiro clube do interior do Nordeste a chegar na final do torneio. Era o terceiro título do Vitória.

A última conquista veio em 2010, quando muitos clubes do torneio chegaram a disputar a competição com times considerados “B”, ou seja, com muitos jogadores das categorias de base. Mesmo assim, o Vitória venceu, com classificação no mata-mata sobre o CSA e, na final, título sobre o ABC de Natal.

Bahia (4 títulos)

O Bahia também ostenta quatro conquistas e é, ao lado do rival Vitória, o maior campeão do Nordeste na competição. A primeira conquista foi em 2001, quando venceu o Sport na final, para mais de 60 mil torcedores na Arena Fonte Nova.

Naquele ano, nas semifinais, o adversário foi o Fortaleza, também em partida única, em vitória por 2 a 1. Nas fases anteriores, dada a fórmula de disputa que era em pontos corridos, o Tricolor ficou em primeiro lugar, com 35 pontos.

Em 2002, veio o bicampeonato, assim como no ano anterior, uma primeira fase de pontos corridos foi realizada, com os quatro primeiros se classificando para às semifinais. O Bahia ficou em segundo lugar e no primeiro mata-mata enfrentou o Náutico, equipe que venceu por 1 a 0.

Na grande final, mais um clássico Ba-Vi, só que desta vez o triunfo veio, ao contrário das outras duas finais realizadas entre as equipes. Com um público de 63 mil pessoas, o Bahia venceu por 3 a 1 a partida da ida e no jogo de volta manteve o empate em 2 a 2, garantindo mais uma taça.

O tricampeonato aconteceu em 2017, quando naquela oportunidade, mais um título da equipe veio contra o Sport. Uma vitória simples na Fonte Nova por 1 a 0, após um empate na Ilha do Retiro, em 1 a 1. Naquela campanha, o Tricolor venceu o Sergipe nas quartas e passou pelo Vitória nas semifinais.

Mais recentemente, em 2021, o Bahia igualou o Vitória como o maior campeão do Nordeste com quatro títulos conquistados. A equipe venceu o Ceará na final da Copa do Nordeste. Antes disso, passou pelo CRB nas quartas e Fortaleza nas semifinais.

Sport (3 títulos)

O segundo maior campeão do Nordeste é o Sport Clube do Recife, que em 1994, venceu o seu primeiro título. Nas quartas de final, a equipe venceu o América-RN e, na semifinal, o confronto foi contra o difícil Bahia. No entanto, o time de Pernambuco conseguiu a classificação para a final nos pênaltis. Na grande final, o time passou pelo CRB, equipe com quem já havia defrontado forças na primeira fase da competição.

No segundo título, em 2000, o Leão da Ilha venceu o Treze, de Campina Grande, nas quartas de final, a primeira fase mata-mata da competição. Na fase seguinte, encontro contra o time do Poções, time do estado da Bahia, quando também não teve grandes dificuldades.

Na final, o Sport bateu de frente contra o Vitória, time considerado o melhor do Nordeste à época e que tinha vencido taças consecutivas da competição em anos anteriores. No entanto, o time de Pernambuco não se acanhou e, nos pênaltis, após dois empates por 2 a 2 nos jogos, mais um título aconteceu.

Fortaleza (2 títulos)

Chegando ao estado do Ceará, o time da região que ganhou os títulos mais recentes foi o Fortaleza. A equipe é bicampeã, tendo alcançado a marca com as taças de 2019 e, mais recentemente, 2022.

Na campanha do primeiro título, a equipe do Fortaleza terminou na 1ª fase da competição em primeiro lugar, com 13 pontos. No mata-mata, na fase quartas de final, enfrentou o Vitória, aplicando 4 a 0, e se classificando para as semifinais, quando mediu forças com o Santa Cruz, time que conseguiu vencer por 1 a 0.

Na grande final daquela competição, jogos de ida e volta, contra o Botafogo-PB. Na partida de ida, em João Pessoa, vitória simples por 1 a 0. No jogo decisivo no Castelão, alguns dias depois, o resultado foi o mesmo, e o título foi para o time do Tricolor de Aço.

Em 2022, mais uma grande campanha do Fortaleza. Na fase de grupos, mais uma classificação na liderança, com 16 pontos. Na fase de mata-mata, passou tranquilamente pelas quartas de final em vitória por 5 a 0 sobre o Atlético da Bahia. Nas semifinais, embate contra o time do Náutico, e novamente, sem grandes sustos, a equipe conseguiu construir um placar de 2 a 0 e garantir vaga na final.

Contra o Sport, na decisão, empate em 1 a 1 na Ilha do Retiro, e posteriormente vitória no Castelão por 1 a 0, que foi suficiente para faturar o bicampeonato.

Ceará (2 títulos)

Continuando no estado do Ceará, o time de mesmo nome também tem dois títulos regionais. O primeiro foi conquistado em 2015 e o segundo garantido cinco anos depois, em 2020.

Na campanha do primeiro título, o Ceará liderou seu grupo, o Grupo D, com 12 pontos, garantindo vaga para as quartas de final, quando mediu forças em dois jogos com o Salgueiro, de Pernambuco, vencendo na ida por 2 a 0 e depois por 2 a 1. Nas semifinais, jogo grande contra o Vitória, e após dois empates, o primeiro por 0 a 0 e o segundo, fora de casa, por 2 a 2, classificação garantida pelos gols qualificados marcados fora de casa.

Na grande final, o Bahia foi o adversário, e a equipe alvinegra faturou o título com duas vitórias sobre o Tricolor de Salvador.

O segundo título veio cinco anos depois, em 2020, também com uma grande campanha do time cearense na competição. Na primeira fase, a equipe foi a segunda colocada de sua chave e se classificou para pegar o Vitória nas quartas de final, contra quem passou tranquilamente.

Nas semifinais, embate contra o maior rival, o Fortaleza, e vitória para garantir vaga na decisão, que colocou o Bahia como adversário. Em dois jogos, placar agregado de 4 a 1 em favor do Ceará, que venceu a ida por 3 a 1 e a volta por 1 a 0.

América-RN (1 título)

No dia 4 de junho de 1998, o América-RN bateu o estrelado Vitória por 3 a 1 para ficar com o título da Copa do Nordeste, a única taça até os momentos atuais na história do clube e do futebol do Rio Grande do Norte na Copa do Nordeste.

Na competição que rendeu o único título para o América, na primeira fase, vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos. Na segunda fase, que também foi realizada em grupos, a equipe ficou na liderança de seu grupo com uma campanha irretratável, com 15 pontos. Com a classificação, na final, a equipe enfrentou o Vitória, que à época era o atual campeão do torneio e tinha jogadores como o goleiro Sérgio, ex-Palmeiras, e o meia sérvio Petkovic, que anos depois viria a ser ídolo do Flamengo.

Na grande decisão, o América venceu por 3 a 1 o Vitória, com gols de Biro-Biro, Flavinho Kobayashi e Flávio. Carioca descontou de pênalti.

Campinense (1 título)

No único título paraibano, o Campinense foi campeão da Copa do Nordeste de 2013, na retomada da competição após alguns anos sem a disputa ser realizada.

Naquela campanha, o time da Raposa foi vice-líder do Grupo D, na primeira fase, com 13 pontos. No mata-mata, que começou a partir das quartas de final, obteve a classificação contra o Sport, após empate em 0 a 0 na ida e 2 a 2 na volta, no Recife. Com os gols marcados fora de casa, o time à época comandado por Oliveira Canindé garantiu vaga nas semifinais.

Na outra fase da competição, confronto contra o Fortaleza, equipe que a Raposa conseguiu derrotar na volta por 1 a 0, depois de ter perdido a ida por 2 a 1. Na final, 4 a 1 no placar agregado para o Campinense, que venceu as duas partidas da decisão, a primeira por 2 a 1 e a segunda por 2 a 0, em Campina Grande.

Santa Cruz (1 título)

O primeiro título do Santa Cruz veio em 2016, quando o time comandado por Grafite e companhia conseguiu classificação para o mata-mata em segundo lugar do seu grupo. No mata-mata, o time enfrentou logo nas quartas de final o Ceará, e em duas partidas fez um placar agregado de 3 a 1. Nas semifinais, empate na ida contra o Bahia e vitória simples na volta por 1 a 0, garantindo vaga na final.

Nos jogos decisivos da decisão, o adversário foi o Campinense. Em Pernambuco, O Santinha venceu por 2 a 1 o time de Campina Grande. Na volta, na cidade do rival, o empate em 1 a 1 garantiu o título inédito.

Sampaio Corrêa (1 título)

O último título da nossa lista foi do estado do Maranhão. O Sampaio Corrêa, conhecido como “Bolívia Querida”, venceu a competição em 2018. Na primeira fase, o time ficou na segunda posição do grupo D, classificando-se para enfrentar o Vitória nas quartas de final. Logo no jogo da ida, com um 3 a 0, a equipe liquidou a vaga, mantendo o empate em 0 a 0 na volta.

Nas semifinais, confronto contra o ABC, e novamente na ida, vitória que garantiu a vaga. 1 a 0 em casa e depois um empate protocolar na volta.

Na grande decisão, um rival muito difícil, o Bahia. Mas em um placar agregado de 1 a 0, o Sampaio Côrrea se sagrou campeão pela primeira e única vez.

Não deixe de conferir cada detalhe, curiosidade e o brilho de cada título.

Resumo

Neste artigo o Jornal da Paraíba resgatou a história da Copa do Nordeste e apresentou o maior campeão do Nordeste, “título” dividido entre Bahia e Vitória, cada clube com quatro taças conquistadas.

Também abordamos a história dos títulos de todos os campeões da Copa do Nordeste, ao longo dos anos, com torneios de diferentes fórmulas de disputa e também com equipes variadas em competição.

Outras conquistas importantes na Copa do Nordeste foram de clubes como Sport, Fortaleza, Ceará, América-RN, Campinense, Santa Cruz e Sampaio Corrêa.

A Copa do Nordeste é uma competição consolidada no cenário do futebol brasileiro e a cada ano marca mais um capítulo emocionante na história do esporte regional, com rivalidades e momentos memoráveis que marcaram o futebol.