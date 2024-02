Suspeito de estupro, vereador Flávio Cabaré retoma mandato na Câmara de Conde, na Paraíba

O vereador Flávio Cabaré, que estava licienciado da Câmara de Conde, Litoral Sul da Paraíba, desde outubro do ano passado, reassumiu o mandato. O retorno foi no último dia 08 de fevereiro.

Flávio Melo é alvo de investigação por supostamente aliciar uma menor em troca de sexo. De acordo com a delegada Joana Darc, responsável pelo caso, a época, a adolescente, de 14 anos, apresentou um vídeo, gravado por ela, onde o suspeito oferecia R$ 100 para ter relações sexuais com ela.

A família da adolescente é do município de Goiana, em Pernambuco, próximo a divisa com o estado da Paraíba. À época, a mãe da vítima procurou a Delegacia da Mulher em João Pessoa, mas foram encaminhadas para a de Menor Vítima.

Segundo apurou o Conversa Política, o caso foi enviado para a Polícia Civil de Pernambuco. No Conde, o vereador continua respondendo a processo no Conselho de Ética da Casa.

No lugar de Flávio quem assumiu a vaga por 121 dias foi o suplente Ednaldo Barbosa, mais conhecido mais conhecido como Naldo Cell.

Comissão de Ética

Na época que o caso ‘estourou’, o presidente da Comissão de Ética, Ariel Carneiro, disse que o grupo deve avaliar o caso “com todos os rigores da lei” para avaliar sobre o afastamento do parlamentar. “Vamos fazer tudo dentro do regimento, para não acontecer como aconteceu em outros casos, que foi afastado, cassado e retornou”, comentou.

Não conseguimos falar com o presidente para saber se há data para análise do caso no Conselho.

Defesa do vereador

Após a repercussão do caso nas redes sociais, em outubro, o vereador Flávio Melo divulgou nota oficial em que afirma que o vídeo veiculado na internet está “fora de contexto para indução de interpretação de condutas delituosas”.

Flávio Melo afirmou que irá colaborar completamente com as investigações. “Perante as autoridades as acusações que estão sendo feitas contra a minha pessoa serão, uma a uma, esclarecidas”, afirma o vereador.

Vereador já foi preso por exploração sexual

O vereador chegou a ser preso preventivamente em 2019, suspeito de exploração sexual na Paraíba e Pernambuco.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 22 de abril de 2019, durante uma sessão da Câmara Municipal de Conde, quando Flávio era suplente de outro vereador. O mandado estava aberto desde 2018, mas a ordem judicial só foi cumprida quase um ano depois porque o vereador não foi localizado em Sapé, local onde teriam ocorrido os crimes.