Caravana do Cuidar chega ao bairro Cidade dos Colibris nesta sexta-feira

A Caravana do Cuidar desta sexta-feira (1º) será realizada no bairro Cidade dos Colibris, na Rua José Cândido Silva, número 147. Os moradores vão poder aproveitar os serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor, das 8h às 12h. A roda de serviços é promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direito Humanos e Cidadania (Sedhuc).

Entre os serviços de assistência social ofertados na Caravana, os moradores terão acesso ao CadÚnico, porta de entrada para os benefícios sociais, como o Bolsa Família; assim como a equipe do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da região; e o Programa Criança Feliz, voltado para gestantes e/ou crianças de até seis anos.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) serão ofertados os serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, atendimento médico, com encaminhamento para exames, atendimentos de auriculoterapia e atendimento odontológico.

As oportunidades no mercado de trabalho serão ofertadas pelo Programa Acessuas Trabalho, que disponibiliza cursos profissionalizantes e encaminhamentos pelo programa Jovem Aprendiz, direcionado para jovens de 14 a 24 anos de idade; e em parceria com o Sine-JP, por meio do ‘Eu Posso’, os moradores poderão ter acesso às oportunidades de emprego.

O serviço itinerante do Procon-JP estará presente, orientando os moradores nas relações consumeristas. Além disso, durante a ação, serão distribuídas mudas de plantas, disponibilizadas em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Semam).