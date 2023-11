Semana Nacional de Ciência e Tecnologia confirma novas palestras para o Painel Olimpíadas

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), confirmou duas novas palestras para a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontecerá no período de 23 a 25 de novembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro de Tambauzinho.

A primeira palestra será da diretora pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), Clarissa Fernandes Vergara, medalhistas de olimpíadas científicas, que falará sobre o tema ‘Além das medalhas: Transformação e Impacto’. A segunda será da fundadora e presidente do Instituto Alpha Lumen, Nuricel Aguilera, junto com o vice-presidente da instituição, Lucivaldo Silva, que irão palestrar sobre o tema ‘Olimpíadas como estratégia educacional mediada pela tecnologia’.

As palestras são gratuitas para todos os públicos e acontecem dentro do Painel Olimpíadas da 20ª SNCT, no dia 25 de novembro, das 15h30 às 17h30. O Painel surgiu com o objetivo de levar conhecimento e discussões sobre a ciência, educação e tecnologia. Para participar, é necessário apenas acessar o formulário eletrônico no link: https://forms.gle/aSK1QsoKRzHcwcpS9, preencher com seus dados pessoais e encaminhar automaticamente para a coordenação do evento.

O chefe da Divisão de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Secitec, Silvio Rossi, comentou que os desafios são importantes para contribuir e ampliar o conhecimento de jovens estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da Paraíba, visando capacitá-los para competições nacionais e internacionais, permitindo a popularização da ciência e a melhoria da qualidade desses níveis de ensino no Estado. “Além de promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento e a aproximação e a troca de saberes entre escolas, sociedades científicas do conhecimento e comunidade”, destacou.

Sobre o Painel Olimpíadas – Surgiu esse ano dentro da 20ª SNCT com o objetivo de debater com a população sobre a importância de instigar crianças e jovens a participar das olimpíadas, pois elas atuam como uma estratégia educacional. “Espera-se levantar subsídios que contribuam para fazer avançar o processo no estado, gerando, de forma integrada e participativa, cada vez mais e melhores oportunidades para que jovens talentos paraibanos aprofundem seus conhecimentos científicos e conquistem posições de destaque em olimpíadas nacionais e internacionais, autoafirmação e empoderamento”, explicou Silvio Rossi.

20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – A 20ª SNCT acontecerá em João Pessoa de 23 a 25 de novembro, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. Este ano, o evento tem como tema “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável” e é apoiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba, além de instituições de pesquisa científicas como o CNPq, FNDCT e Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB). A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) ocorre anualmente desde 2004, estabelecida por meio de decreto presidencial em 9 de junho de 2004.

O secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, Guido Lemos, destacou a colaboração importante de várias instituições, como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Faculdades Nova Esperança, Uninassau, Unipê e empresas como Daten, Proebus, Cagepa, Teletex, Funetec, Sebrae, Empreender Paraíba, Fiep e EPC.