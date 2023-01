Carnaval 2023: confira festas já confirmadas na Paraíba

Compartilhe















🎉 O Carnaval 2023 está chegando e várias cidades da Paraíba já confirmaram festas para o período! Folias de rua tradicionais em município como João Pessoa, Conde e Camalaú já têm data para acontecer, e o Jornal da Paraíba listou as principais (confira abaixo).

João Pessoa

Na capital paraibana João Pessoa a folia é garantida com festas gratuitas e privadas. A Prefeitura Municipal já divulgou a programação oficial do Carnaval de rua, que deve contar com nomes como Margareth Menezes, Alok, Bell Marques e Elba Ramalho.

Os polos são divididos em shows no Centro Histórico, na avenida Epitácio Pessoa (onde acontece o Folia de Rua) e na avenida Duarte da Silveira (onde acontece o Carnaval Tradição). Está prevista ainda uma série de blocos nos bairros da cidade. A folia começa em 9 de fevereiro.

Além das festas gratuitas, João Pessoa também recebe o Bloco Vumbora, no dia 10 de fevereiro, com Bell Marques como atração. Os ingressos são vendidos na internet.

Conde

O carnaval de Conde também é um dos mais tradicionais da Paraíba. O ‘point’ é na praia de Jacumã, onde os foliões se reúnem pra curtir com som e muita dança. De acordo com a prefeitura, a programação oficial deve ser divulgada em breve.

Cabedelo

Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, já tem programação de carnaval definida. No dia 4 de fevereiro acontece a prévia do Carnaval de Cabedelo, com o Bloco Dora.

A festa oficial deve acontecer a partir do dia 16 de fevereiro, e vai contar com nomes como a banda baiana Babado Novo e o cantor Ramon Shcnnayder (confira a programação abaixo).

17 de fevereiro: Babado Novo e cantor Ramon Shcnnayder

18 de fevereiro: Tracundum e Beto Movimento

19 de fevereiro: Bereguedê e do cantor James Souza

20 de fevereiro: Myra Maia e Capilé

21 de fevereiro: Sylo Ousado e Reinaldinho

Carnaval em Campina Grande. Foto: Divulgação

Campina Grande

Em Campina Grande o carnaval é marcado por tranquilidade, com as programações religiosas, e também por muita festa, com o Campina Folia.

Os blocos e bailes começam a acontecer já no final de janeiro e seguem até 4 de março.

A programação completa do Carnaval da Paz, que reúne seis eventos religiosos, também já foi divulgada.

Esperança

Em Esperança, Agreste da Paraíba, acontece um dos mais tradicionais do estado. A prefeitura do município já confirmou várias atrações para a edição do carnaval 2023 (confira abaixo). As datas não foram divulgadas.

Dodô Pressão

Matheus Felipe

Fabiano Guimarães

Israel Muniz

Karkará Elétrico

Messias Melo

Sambagueto

Jefferson Arretado

Luka Bass

Dean Oliveira

Capilé

Jonas Souza

Beto Movimento

Tynho Lima e Banda Tribala

Gilson Mania

Banda Fixação

Feitiço Elétrico

Camalaú

Em Camalaú, no Cariri paraibano, também tem festa tradicional de carnaval. A programação acontece de 16 a 22 de fevereiro e tem shows de Dodô Pressão, Cana Baiana, Saia Justa, Gil Bala, entre outros.

Além das atrações, o Carnaval de Camalaú conta com vários blocos (confira abaixo).

16 de fevereiro: Festa da Terceira Idade

17 de fevereiro: Festa das Crianças

18 de fevereiro: Bloco do Zé Pereira

19 de fevereiro: Bloco das Virgens

20 de fevereiro: Bloco da Saudade

Coremas

Em Coremas também tem muita festa carnavalesca, a partir do dia 18 de fevereiro. Os shows são promovidos pela prefeitura da cidade, e devem acontecer durante três dias (confira a programação abaixo).

19 de fevereiro: Padú Frajolaz, Yure Pressão e Alberto Bakana

20 de fevereiro: Gilson Mania, Ramon Shcnnayder e Natan Estourado

21 de fevereiro: Breno Andrade, Eduarda Brasil e Axé Zueira

Serra Branca

Em Serra Branca o carnaval 2023 também deve acontecer com muita festa! Quem se apresenta por lá é Cana Baiana, Alysson, Jonny Garotinho, Bruninho Paiva, Wendel Borges, Bedeu Quirino e DJ Pedro.

