Oportunidade

Centro Cultural de Mangabeira oferta 800 vagas para cursos em diversas áreas a partir desta segunda-feira

28/01/2023 | 15:00 | 73

A Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), está oferecendo 800 vagas em cursos semestrais nas áreas de música, dança, desenho/pintura, informática, além de aulas de maquiagem. As matrículas começam nesta segunda-feira (30), no Centro Cultural Tenente Lucena, localizado na Avenida Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira.

“A Funjope mantém uma linha de atuação em trabalhar no processo de formação das pessoas a partir da cultura e da arte. Essas oficinas têm esse aspecto. É um trabalho que a gente faz muito em parceria com a Secretaria de Educação e temos feito isso desde o ano passado e continua esse processo. Mangabeira é um bairro denso, no ponto de vista populacional, e que seus moradores precisam de capacitação para o desenvolvimento de suas habilidades”, comentou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Os cursos têm duração de quatro meses e estão previstos para iniciarem no dia 6 de fevereiro. São ofertadas vagas para os turnos da manhã, tarde e noite. Cada modalidade tem um prazo específico para a realização da matrícula, que será feita de modo presencial no Centro Cultural de Mangabeira, das 8h às 17h. Basta levar RG, CPF e comprovante de residência.

Matrículas – Nos dias 30 e 31 de janeiro, serão realizadas as inscrições para os cursos de informática, mágica e desenho/pintura. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, serão feitas as matrículas para aulas de violão, cavaquinho, flauta, forró e maquiagem. Na sexta-feira, 3 de fevereiro, será a vez daqueles que desejam aprender a tocar percussão e teclado, e também ter aulas de capoeira e zumba.

“Mais um semestre de oficinas ao qual sempre buscamos trazer novidades como a zumba, forró e maquiagem. Sempre avaliando as necessidades apresentadas pela população ao longo do ano e assim estamos buscando atender. Esse é o início de várias ações culturais que o Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena vai apresentar durante este ano”, destacou Júnior Mangabeira, coordenador do espaço.