praias e receptividade do paraibano impulsionam aprovação dos turistas

%Uma pesquisa da Fecomércio Paraíba comprova que as praias e a receptividade do paraibano estão impulsionando o turismo na Paraíba. De acordo com os dados, divulgados na Pesquisa Anual do Desempenho do Turismo na Região Metropolitana de João Pessoa, cerca de 97% dos turistas que viajaram para a Paraíba neste verão pretendem retornar.

De acordo com a Fecomércio, as praias foram consideradas como ponto positivo para 47,76% dos turistas entrevistados. A receptividade do paraibano apareceu como principal atrativo para 12,06% dos entrevistados, seguida da gastronomia, com 11,90%.

Para 97,84% dos turistas ouvidos pela pesquisa, as expectativas com a viagem para a Paraíba foram atendidas ou superadas. Cerca de 69% dos turistas entrevistaram já conheciam o estado, enquanto 30,45% estavam na Paraíba pela primeira vez.

A maioria, cerca de 63,52%, veio para aproveitar o turismo de lazer, enquanto pouco mais de 17% vieram visitar amigos e familiares, e 8,66% estavam na Paraíba para curtir os eventos de verão.

Melhores praias para turismo na Paraíba

Ainda de acordo com a pesquisa, as praias de Cabo Branco (72,30%) e Tambaú (69,34%) são destaque entre as demais, por estarem localizadas em áreas urbanas, de fácil acesso.

As praias do Bessa e Manaíra, além de outras localizadas em Cabedelo, também foram destaque entre os turistas entrevistados.