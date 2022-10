Feriados de terça e quarta-feiras terão transporte coletivo circulando, com frota especial | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência de Transportes da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), definiu, na tarde desta segunda-feira, 10, que o sistema de transporte coletivo vai operar, nestas terça-feira (11) e quarta-feira (12), feriados comemorativos ao dia do aniversário de Campina Grande, e Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, respectivamente, com frota especial.

De acordo com as ordens de serviços expedidas para as empresas, nesta terça-feira, a frota em operação será semelhante aos dias de domingo, com início das atividades às 5h e com funcionamento até 18h. Já na quarta-feira, o funcionamento da frota será das 6h às 18h. A linha 245 também continua em operação, mesmo após os horários acima, com o funcionamento até meia hora após o fechamento das lojas do Partage Shopping.

De acordo com as Ordens de Serviços emitidas pela STTP aos Consórcios Santa Maria e Santa Verônica, serão disponibilizadas as seguintes linhas de transporte coletivo, que circularão nos dias 11 e 12/10: 111 – 020 – 022 – 263 – 303 – 004 – 044 – 444 – 660 – 092 – 922 – 090A – 903B – São José da Mata – 910, Jenipapo – 955, e Galante, exceto a Linha 245, saindo do Shopping Partage, às 22h.

Todos os horários do transporte público podem ser acompanhados em tempo real, no aplicativo MobiCG. Para mais informações sobre os horários do transporte coletivo, a STTP também disponibilizará o telefone (83) 3341-1517, com a opção de mensagens de textos através do WhatsApp, nesse mesmo número.

Codecom